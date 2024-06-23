Удар по 5-поверхівці у Харкові: поліція показала момент прильоту

Вдень 22 червня Росія обстріляла Харків авіабомбами. У поліції показали перші хвилини після ворожого удару по місту.

Окупанти вбили 3 людей і поранили понад півсотні, атакувавши Харків чотирма авіабомбами. Ворог навмисно цілився саме по цивільній інфраструктурі.

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"Обережно, повітря!"

У патрульній поліції поділилися кадрами прильоту російського снаряду.

Перші хвилини учорашнього ворожого обстрілу центральної частини Харкова.

Тримайся, незламний,

– йдеться у підписі до відео.

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За словами голови ОВА Олега Синєгубова, поблизу місць влучань не було жодного об'єкту, який би становив військове значення. Натомість, поряд розташований завжди переповнений людьми автовокзал і живе перехрестя. Отже, росіяни свідомо вчинили ще один акт терору проти мирного населення Харкова.

Нагадаємо, що атака на місто розпочалася після 15:00. Повітряні сили заявили про пуски КАБів з авіації, і за кілька хвилин у місті пролунало чотири вибухи. Як потім стане відомо, противник випустив по Харкову 4 снаряди УМПБ Д-30. Один влучив у 5-поверховий житловий будинок в Основ'янському районі, вбивши двох людей. Три інші снаряди поцілили по виробничому підприємству у Холодногірському районі, забравши життя однієї людини. Станом на вечір 22 червня кількість поранених становила 56 осіб, серед них – троє дітей.