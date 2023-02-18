Росіяни можуть знову наступати на Харків: як містяни сприйняли попередження

Країна-терористка не припиняє мріяти про знищення усіх українських міст та вже цілий рік тероризує найбільше та найближче місто до кордону – Харків. Не виключено, що найближчим часом Росія знову буде намагатись наступати на місто.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка в Харкові Анна Черненко. За її словами, харків'яни звикли до загрози російського наступу, бо ракетні атаки не припинялись фактично рік.

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Атаки на Харків не припинялись

Анна Черненко зазначила, що харків'яни вже звикли, що місто постійно перебуває під російськими обстрілами, а у частині області тривають постійні бойові дії. При цьому вона також розповіла про готовність міста до боїв та заперечила можливість повтору історії річної давності.

"Ми всі розуміємо, що на прикордонні, на лінії фронту дуже багато зібрано наших військових, є фортифікаційні споруди, заміновані певні території, тобто такого, як було 24 – 25 лютого, що росіяни опинились на нашій окружній за лічені години – такого точно не буде", – сказала кореспондентка.

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Вона також повідомила, що за даними розвідки, такого скупчення ворожих військ щоб прорватись до Харкова – просто немає.

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"Єдине, що дуже боляче дивитись – як розбивають прикордонні міста, міста на лінії зіткнення з Луганщиною, з Донбасом загалом, які стали лінією фронту, от там так – ситуація складна", – сказала кореспондентка.

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