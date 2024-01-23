Зруйновані будинки та багато полум'я: поліція показала моторошні фото після обстрілу Харківщини

Росіяни вдарили по Харкову та області, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура. У мережі публікують кадри, на яких видно масштаби руйнувань.

Власне, у ніч проти 23 січня ворог випускав цілі по регіону. Світлини й відео, на яких видно пожежі та руйнування, засвідчують – окупанти скоїли черговий воєнний злочин.

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Кадри наслідків атаки на Харківщину

У правоохоронних органах констатують, що був пошкоджений будинок в Київському районі Харкова – під завалами можуть перебувати люди. На місце влучання виїхали усі екстренні служби.

Окупанти били по Харківщині / Фото поліції регіону

Важливо, що загарбники били й по центру Харкова. Внаслідок обстрілу було поранено 2 дитини та літню жінку, яку госпіталізували. Дітям надали допомогу на місці.

Виявлено два місця влучання. Пошкоджена газова труба в полі поблизу цвинтаря. Виявлена вирва поблизу будинку в Київському районі міста,

– зазначають у поліції Харківської області.

У Балаклії були травмовані 2 цивільні особи. Крім того, військові російської армії завдавали удари по населених пунктах:

Ізюмського району;

Чугуївського району;

Куп'янського району.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував відео з Харкова, закликавши партнерів більше надавати нашій державі озброєння.

"Харків. Ми – не просто "фортеця". Нам потрібна зброя!" – йдеться у повідомленні керівника ОП.

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Слідчі документують наслідки воєнних злочинів росіян. Було відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу. У ній йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

Зауважимо, що ввечері 22 січня окупанти били по Куп'янську та Григорівці. Внаслідок обстрілу загорівся цивільний автомобіль, було пошкоджено багатоквартирний будинок, житлові будинки, приміщення магазину та автомобілі.

Загинув водій автомобіля. Постраждав перехожий чоловік,

– уточнили правоохоронці.

На місця подій, за словами поліції, працювати виїхали криміналісти, вибухотехніки, а також слідчо-оперативні групи.

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Додамо, що у ніч на 23 січня росіяни завдали ударів не тільки по Харкову й Харківській області. Крім того, під прицілом були: Київ, Павлоград, окремі населені пункти Сумської, Чернігівської та Дніпропетровської областей.

Внаслідок атаки на столицю відомо про постраждалих у Солом'янському та Святошинському районах, за попередньою інформацією мера Кличка. Також спалахнула пожежа в Печерському районі.