До 10 людей можуть перебувати під завалами, – Синєгубов про вчорашній удар по Харкову

Російські військові завдали ракетного удару по Харкову 20 березня. Відомо, що під завалами все ще можуть перебувати до 10 людей.

Детальніше про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, спілкуючись з кореспондентом Суспільне Харків. Він зазначив, що під завалами будівлі у Холодногірському районі все ще можуть бути люди.

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Ідентифікація тіл загиблих триває

Глава ОВА зазначив, що під завалами будівлі у Холодногірському районі можуть перебувати до 10 людей. Саме у цю споруду російські військові влучили в обід 20 березня. Відомо, що наразі триває ідентифікація тіл загиблих внаслідок терористичного удару.

У МВС України о 16:29 21 березня повідомили, що рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, спричинену ракетним ударом по Харкову 20 березня. Відомо, що площа займання на цивільному виробничому підприємстві становила близько 10 тисяч квадратних метрів.

Наслідки ракетного удару по Харкову 20 березня / Фото ДСНС України

У МВС зазначають, що рятувальники наразі займаються розбором конструкцій. Вони також розчищають залишки згорілих виробів з паперу та тканини.

У Міністерстві внутрішніх справ додають, що під уламками конструкцій, імовірно, можуть бути люди.

Що відомо про атаку Харкова 20 березня

Нагадуємо про важливість перебувати в укритті під час повітряної тривоги. Якщо у вас немає можливості перейти до безпечних місць, то бодай дотримуйтеся правила двох стін. Цей простий алгоритм дій може вберегти вам здоров'я та життя.

Російські військові 20 березня обстріляли Харків. Як зазначив Олег Синєгубов, влучання було у виробниче підприємство. Крім того, пошкоджені складські приміщення, автомобіль та багатоповерхівка.

Відомо, що постраждали 9 людей: 7 госпіталізували, 1 від госпіталізації відмовився, а ще одна людина перебуває на амбулаторному лікуванні. Загинули 5 людей.

Як зазначав начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко, російські військові для атаки на місто використали ракету Х-35.

За даними вибухотехніків ГУ НП в області сьогодні варвари застосували по мирних мешканцях Харкова протикорабельну ракету Х-35,

– заявив Тимошко.

Він уточнив, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали п'ятиповерховий будинок, типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції, а також автомобіль.