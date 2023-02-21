Усі ракети "залишилися вдома": окупанти ввечері пробували атакувати Харків С-300 з Бєлгорода

Російські військові продовжують на регулярній основі обстрілювати Харків та область. Пізно ввечері 20 лютого ворог намагався атакувати обласний центр ракетами С-300.

Неспокійно на Харківщині було після 22:00 20 лютого. Тоді стало відомо, що ворог може атакувати область ракетами типу С-300. Згодом запуски таки були, але жоден ворожий снаряд не долетів.

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Ракети ворога "залишилися вдома"

Отже, глянемо хронологію ймовірної атаки. Так, о 22:34 моніторинговий канал повідомив, що існує загроза атаки Харківщини з ЗРК. Уже о 23:00 надійшло повідомлення про пуск ракет на Бєлгородщині.

О 23:18 надійшло оновлення. У ньому наголосили, що жодна з ракет не долетіла до Харківщини. За наявною інформацією, усі вони вибухнули у повітрі над Бєлгородщиною. Нагадуємо, що окупанти атакують ракетами типу С-300, які не розраховані для наземних ударів. Цілком імовірно, що цього разу в контейнери завантажили не модифіковані ракети. А якщо й модифіковані, то хтось явно щось забув прикрутити. О 23:20 стало відомо про повторні пуски. Але й тоді минулося без прильотів.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник лаконічно відреагував на атаку області ракетами С-300. Він іронічно зауважив, що ворожа зброя вирішила залишитися на території країни-агресорки.

Оновлення: усі ракети залишились "вдома" у ворога. Там краще, усе "по-домашнєму",

– підкреслив Мельник.

Кількість ракетних ударів може зрости