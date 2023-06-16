Росія масовано атакувала Херсон та області: є загиблі і десятки постраждалих

Росія упродовж дня 16 червня обстріляла Херсон та Херсонщину. На жаль, є загиблі та постраждалі. Серед них – діти.

У п'ятницю, 16 червня, російські окупанти вдарили по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині Херсона. Що відомо про постраждалих та жертв, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Інформація про потерпілих у Херсоні

Як зазначив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, станом на 17:06, 16 червня було відомо про 23 постраждалих осіб. Серед них – троє дітей: "Усіх постраждалих шпиталізували. Троє людей знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми".

Який вигляд має Херсон після атаки / фото Єрмака

Разом з тим інформація про жертв не надходила.

Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач. Укриття врятувало життя багатьом людям,

– йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки на Херсон: дивіться відео Єрмака

У Херсонській області є загиблі та постраждалі

Олексій Кулеба заявив, що упродовж доби на території Херсонської області постраждали 25 людей. На жаль, також відомо про двох загиблих.

Яка загалом ситуація на Херсонщині

Після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами, сталася техногенна катастрофа світового масштабу. Власне, почало затоплювати території на правому та лівому березі Херсонської та Миколаївської областей.

Голова ОВА Херсонщини Олександр Прокудін повідомляв, що станом на 16 червня триває ліквідація наслідків катастрофи на станції. У самому Херсоні через цей теракт найбільше постраждав мікрорайон Корабел.

"Люди, які не залишили свої оселі, вже взялися прибирати прибудинкові території. Вчергове захоплююся стійкістю українців", – також написав Прокудін у своїх соціальних мережах.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я попереджають про небезпечну кишкову паличку, яка шириться водоймами Херсонської та Одеської областей після підриву ГЕС. Ця бактерія може викликати різноманітні захворювання – слід бути обачними.

В Херсонській ОВА інформували, що за минулу добу ворог здійснив 54 обстріли, випустивши 223 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників, авіації, а також завдав ракетних ударів. Зокрема, по Херсону Росія випустила 37 снарядів.