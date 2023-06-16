Росія масовано атакувала Херсон та області: є загиблі і десятки постраждалих
Джерело:Андрій Єрмак
Росія упродовж дня 16 червня обстріляла Херсон та Херсонщину. На жаль, є загиблі та постраждалі. Серед них – діти.
У п'ятницю, 16 червня, російські окупанти вдарили по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині Херсона. Що відомо про постраждалих та жертв, читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Інформація про потерпілих у Херсоні
Як зазначив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, станом на 17:06, 16 червня було відомо про 23 постраждалих осіб. Серед них – троє дітей: "Усіх постраждалих шпиталізували. Троє людей знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми".
Який вигляд має Херсон після атаки / фото Єрмака
Разом з тим інформація про жертв не надходила.
Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач. Укриття врятувало життя багатьом людям,
– йдеться в повідомленні.
Наслідки атаки на Херсон: дивіться відео Єрмака
У Херсонській області є загиблі та постраждалі
Олексій Кулеба заявив, що упродовж доби на території Херсонської області постраждали 25 людей. На жаль, також відомо про двох загиблих.Зверніть увагу! В Херсонській ОВА інформували, що за минулу добу ворог здійснив 54 обстріли, випустивши 223 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників, авіації, а також завдав ракетних ударів. Зокрема, по Херсону Росія випустила 37 снарядів.
Яка загалом ситуація на Херсонщині
- Після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами, сталася техногенна катастрофа світового масштабу. Власне, почало затоплювати території на правому та лівому березі Херсонської та Миколаївської областей.
- Голова ОВА Херсонщини Олександр Прокудін повідомляв, що станом на 16 червня триває ліквідація наслідків катастрофи на станції. У самому Херсоні через цей теракт найбільше постраждав мікрорайон Корабел.
- "Люди, які не залишили свої оселі, вже взялися прибирати прибудинкові території. Вчергове захоплююся стійкістю українців", – також написав Прокудін у своїх соціальних мережах.
- Водночас у Міністерстві охорони здоров'я попереджають про небезпечну кишкову паличку, яка шириться водоймами Херсонської та Одеської областей після підриву ГЕС. Ця бактерія може викликати різноманітні захворювання – слід бути обачними.