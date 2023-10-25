В якому стані Хмельницька АЕС, біля якої атакував ворог
Окупанти вночі 25 жовтня вдарили неподалік Хмельницької АЕС. Нині радіаційний фон на атомній електростанції у межах норми.
Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Славути Василь Сидор, інформує 24 Канал. Він зазначив, що пошкодження є у населених пунктах неподалік ХАЕС. Зазначимо, що в Славуті вибухи лунали навіть після оголошення відбою повітряної тривоги.
До теми Росія обстріляла Україну у ніч проти 25 жовтня: все, що відомо
"Пошкоджень на об'єктах атомної станції згідно з інформацією не було. Але місто-супутник Нетішин і села, які в окрузі, також зазнали максимально пошкоджень", – сказав Сидор.
За його словами, пошкоджено будинки, гуртожитки та інші об'єкти критичної інфраструктури.
Пошкоджено будівлі біля ХАЕС
У Міненерго заявили, що унаслідок обстрілу росіян постраждали дві будівлі неподалік Хмельницької атомної електростанції. Відомо, що пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах.
Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області,
– зазначили в Міненерго.
Окупанти атакували Хмельницьку область
- Росія вночі 25 жовтня атакувала Хмельницьку область. У місті Славута постраждали 20 людей. Унаслідок атаки пошкоджено усі 28 закладів освіти. Постраждали також лікарня, близько 300 багатоповерхівок та приватний сектор, промислові підприємства.
- Окрім того, у Славуті та Нетішині вибухова хвиля пошкодила будівлю відділу поліції та приміщення пожежно-рятувальних частин. Загалом на Хмельниччині постраждали 4 громади. Вони розташовані неподалік об'єкту критичної інфраструктури, куди хотів вдарити ворог.
- Як повідомили у Генштабі ЗСУ, росіяни випустили по Україні 11 ударних БпЛА. Усі дрони-камікадзе знищили.