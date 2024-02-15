Потерпілі в стані середньої важкості, – Хмельницька ОВА про наслідки удару по області

Російські окупанти щодня завдають ударів по Україні, наражаючи на небезпеку життя цивільних. Зокрема, влада Хмельниччини розповіла про наслідки атаки загарбників на регіон.

Після неспокійного ранку четверга, 15 лютого, перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін вийшов на зв'язок. Він розповів про безпекову ситуацію в області.

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За словами Тюріна, загарбники били ракетами по Хмельницькій області. Через це є пошкодження об'єктів інфраструктури та житлових об'єктів.

Під час повітряної тривоги наші сили ППО знищили повітряну ворожу ціль. Внаслідок збиття цього повітряного об'єкта сталося загоряння приватного будинку,

– зазначив посадовець.

Заступник начальника Хмельницької ОВА додав, що на місце події виїхали усі відповідні служби: "На жаль, маємо трьох потерпілих – чоловік 1992 року народження та жінка 1971 року народження. Їх стан середньої важкості. Надається медична допомога", – повідомив Тюрін.

Чиновник проінформував, що також жінка 1939 року народження перебувала у шоковому стані. Її доправили до закладу охорони здоров'я: "Тримаємо ситуацію на контролі. Згодом, за необхідності, додатково буду вас інформувати", – каже чиновник.

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