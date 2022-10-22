Іран постачає Росії вбивства за криваві гроші, – Зеленський про дрони-камікадзе

Російські окупанти використовують іранські дрони-камікадзе у війні проти України. Однак Іран продовжує заперечувати, що продавав Кремлю безпілотники.

Ба більше, іранський уряд виступає проти розслідування щодо постачання Росії своїх БпЛА. Відповідну ініціативу України вже підтримали Німеччина, Франція та Велика Британія.

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Зеленський прокоментував використання іранських дронів в Україні.

Президент розповів, що Іран неодноразово публічно заперечував продаж Росії своїх дронів-камікадзе.

"І ми зараз бачимо сотні ударів по Україні, по столиці, по цивільній інфраструктурі, по школах, біля університетів, по університету, і вимкнення нашої енергетики, теплогенерації. Просто для того, щоб люди не пережили цю зиму. Вбивають людей або голодом, що було на морі, блокування, або холодом, те, що вони зараз роблять", – зазначив Зеленський.

Дивіться інтерв'ю Володимира Зеленського:

Глава держави вважає, що в такому випадку не можна говорити про якусь довіру.

Іран постачає їм дрони, постачає їм вбивства, вбивства українців. Це їхня домовленість, Домовленість за гроші. Отакі криваві гроші, які Іран заробляє,

– наголосив президент.

Він зауважив, що окупанти можуть казати, що нічого не брали. Мовляв, немає фінансових розрахунків.

"Дивіться, тут не питання, хто кому що передає – гроші або не гроші, якісь там технології тощо. Ми говоримо про конкретику – Іран передав дрони, якими вбивали українців. Продовжують вбивати. Не 1, не 2, не 5, не випадковість, а сотні. Сотні!" – додав Зеленський.

За його словами, Україна знає, що замовлення та домовленості йдуть на тисячі дронів-камікадзе. Однак сотні безпілотників вже точно передали.

"Їм не можна вірити. І я ще раз підкреслю – там питання не в людях. Там їхні суспільства, і вони всередині держави можуть промивати їм голови, мозок, як це робить Росія. Розповідати суспільству: "Ми нічого не продавали тощо, так і є". Але це брехня. Чиста брехня. Ось і все. Вони вбивають наших людей", – підсумував глава держави.

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