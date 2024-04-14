Удар Ірану по Ізраїлю: Байден заявив про негайні консультації з лідерами G7

Президент США Джо Байден анонсував негайні консультації з лідерами G7 у відповідь на агресію Ірану проти Ізраїлю. Зустріч відбудеться 14 квітня для координації спільних дипломатичних дій.

У ніч на 14 квітня Іран здійснив масштабний удар по території Ізраїлю, використовуючи безпілотники та ракети. За даними ЦАХАЛ, йдеться про близько 300 цілей. Зусиллями оборонних сил Ізраїлю, підтриманих США, вдалося збити більшість загроз.

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Вашингтон підтримує Ізраїль

Джо Байден у своїй заяві засудив атаки Ірану та запевнив у незмінній підтримці Ізраїлю з боку Вашингтона. Президент Сполучених Штатів наголосив, що американські об'єкти та сили в регіоні не постраждали, але США залишаються насторожі.

Моя команда буде працювати з колегами по всьому регіону. Ми залишаємося у тісному контакті з лідерами Ізраїлю. І хоча сьогодні ми не спостерігали атак на наші сили чи об'єкти, ми залишаємося пильними до всіх загроз і не вагатимемося вжити всіх необхідних заходів для захисту наших людей,

– констатував Байден.

За словами президента США, оборонні активи, переміщені в регіон на початку тижня, допомогли Ізраїлю відбити майже всі ворожі дрони та ракети. Байден також провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу після суботньої атаки, щоб підтвердити непохитну відданість Америки безпеці Ізраїлю.

Я сказав йому, що Ізраїль продемонстрував надзвичайну здатність захищатися від навіть безпрецедентних нападів і перемагати їх, надсилаючи чітке повідомлення своїм ворогам, що вони не можуть ефективно загрожувати безпеці Ізраїлю.

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