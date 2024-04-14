Важлива позиція США: чи може масштабуватися конфлікт після атаки Ірану та Ізраїль

Іран проти ночі 14 квітня атакував територію Ізраїля безпілотниками, а також балістичними та крилатими ракетами. Проте ЦАХАЛ повідомив, що знешкодив 99% повітряних цілей. Також внаслідок ударів була незначно пошкоджена ізраїльська військова база.

Водночас західні країни висловили занепокоєння тим, що на Близькому Сході може спалахнути війна. Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов розповів 24 Каналу, що деякі країни навіть взяли участь у відбитті іранської атаки на Ізраїль.

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Іран мав відповісти Ізраїлю

Більшість ракет навіть не долетіла до території Ізраїлю і була збита у повітряному просторі інших держав авіацією країн-союзників.

Саме тому рівень ураження значно менший того, яким він міг бути, враховуючи масштабність атаки Ірану,

– підкреслив він.

Тегеран не міг не провести цю атаку, адже мав відповісти за удар по їхньому консульству в Сирії. Крім того, Іран анонсував цю атаку багато разів, тому Ізраїль міг підготуватись до неї так, щоб не сталося такого ураження, яке б призвело до серйозної ескалації. Іран навіть заявив, що сподівається на те, що відповіді на їхню атаку не буде, тому що, мовляв, не треба ескалювати ситуацію.

"Зараз важко припустити, якою буде відповідь Ізраїлю і чи буде вона саме по території Ірану. Це буде обговорюватись із США. Вашингтон попри "залізну підтримку" Єрусалиму, може порадити йому не підвищувати градус протистояння", – припустив політолог.

Ізраїль може залишитись без підтримки

США намагаються уникнути великого конфлікту на Близькому Сході, тому що через політичну кризу, спричинену виборчими перегонами, вони не зможуть з ним зараз впоратись.

Водночас Іран, імовірноЮ не планує наземного вторгнення і продовження таких операцій. Тегеран вчинив цю атаку, щоб закріпити свою репутацію всередині країни, продемонструвати сусіднім країнам, що він реагує на такі загрози,

– зауважив експерт-міжнародник.

Цілком імовірно, на його думку, що цей конфлікт в ніщо більше й не перетвориться. Тому що Ізраїль напевно не хоче ескалювати ситуацію з Іраном через невпевненість у підтримці США.

Якщо почне загострювати ситуацію Іран, то Росія встане на його бік. Тоді взаємовідносини, які Ізраїль намагався вибудовувати з Кремлем також не спрацюють. Так само вчинить Китай, підтримавши Іран.

"Ізраїль не має впевненості, що країни світу встануть на його бік, а без підтримки він не наважиться вплутуватись у цей конфлікт доволі глибоко", – резюмував Максим Несвітайлов.

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