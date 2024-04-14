Росія так само б'є по Україні: чому світ миттєво відреагував на обстріл Ізраїлю

Аналітики Інституту вивчення війни вже порівнюють напад Ірану на Ізраїль з ударами, які Росія завдає по Україні. Однак перша реакція на обидва обстріли відрізняється.

У березі 2024 року Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України, а також цинічно цілилась у житлові будинки. Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко, зауваживши, що такі ситуації дедалі менше впливали на Захід.

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Росія била з великим цинізмом та використовувала тактику подвійного удару. Країна-агресорка атакувала будинки, а коли туди приїжджали рятувальники, знову запускала ракети й дрони. Все це для того, щоб завдати більшої шкоди.

На жаль, західне суспільство звикло до таких ударів. Всі мислять лише раціонально, але насправді гуманістичних людей характеризує те, що окрім раціо, вони зважають і на серце.

Атака на Ізраїль за кількістю ударів співмірна з одноденною атакою на Україну, яку Росія провела в середині березня. Але ми розуміємо, що тут є інші чинники. Наприклад, коли Іран запускав ракети, то вони летіли через території інших країн,

– розповів Іван Варченко.

Засоби повітряного нападу летіли через Ірак, всю територію Йорданії, а, можливо, й Сирії. Це є серйозним кроком до ескалації конфлікту та залучення до нього нових держав. Щобільше, тут помітна роль Росії, яка є союзником Ірану.

"Росія однозначно була в контексті попередніх переговорів та в контексті підготовки удару. Разом з іншими диктаторами Сходу вона вирішила посилити конфлікт, вкинути в його горнило ще десятки тисяч людей та поширити до рівня третьої світової війни", – зауважив експерт з питань національної безпеки.

Напад Ірану – спроба втримати диктатуру

Зараз диктатори у всьому світі відчувають нестабільність. На це вплинув розвиток комунікації, ЗМІ, поширення інтернету. Диктатори бояться соціальних революцій, які внаслідок цього можуть виникнути.

Бідні диктаторські держави, які певною мірою очолює Росія, надзвичайно зацікавлені в тому, щоб зберегти своїх вождів, які вже по три десятиліття тримаються за владу, ціною своїх націй,

– наголосив Іван Варченко.

Як бачимо, диктатури не гребують тим, щоб поставити під загрозу існування держави та нації тільки для того, щоб реалізувати свої власні мрії та фантазії про майбутнє.

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