Як у небі над Києвом знищили високошвидкісну ракету: керівник КМВА розповів деталі
Російські військові зранку 11 серпня атакували Україну аеробалістичними ракетами "Кинджал". Їх ворог запустив відразу з чотирьох ракетоносіїв МіГ-31К.
В ефірі телемарафону глава КМВА Сергій Попко поділився деталями, передає 24 Канал. Він розповів, як збивали "Кинджал" у небі над столицею.
Читайте також Під прицілом були пілоти, які вчитимуться на F-16: Росія спрямувала 4 "Кинджали" на Прикарпаття
Одна ракета летіла на Київ
Сергій Попко зазначив, що повітряна тривога пролунала близько 10 ранку. За його словами, вона була пов'язана зі зльотом з аеродрому Саваслєйка чотирьох ракетоносіїв "Кинджал" МіГ-31К.
Були зафіксовані пуски аеробалістичних ракет. Одна із ракет, яка йшла на Київ, була знищена силами та засобами Протиповітряної оборони. Інші ракети йшли поза зоною відповідальності сил і засобів Протиповітряної оборони Києва та пройшли в глибину території України,
– зауважив він.
За його словами, "Кинджал", який летів на Київ, "знищили на великій висоті". Відомо, що уламки упали в Оболонському районі, поблизу дитячої лікарні та житлового комплексу. У Києві минулося без постраждалих.
На жаль, цього не можна сказати про Івано-Франківщину. Окупанти били також по ній "Кинджалами" та забрали життя маленького українця.
Росіяни вбили 8-річного хлопчика
- Під час атаки "Кинджалами" окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури в Івано-Франківській області.
- Тоді глава ОВА Світлана Онищук зазначила, що внаслідок атаки постраждали люди. Зокрема, дитина.
- Хлопчика доставили до лікарні у критичному стані. За його життя боролися лікарі, але врятувати 8-річну дитину не змогли.
- Згодом стало відомо, що "Кинджалами" окупанти прагнули знищити аеродром Коломия. Власне, вони й влучили неподалік нього, зокрема по цивільному об'єкту.
- Звернімо увагу, що за останні кілька тижнів Росія здійснила спроби атакувати аеродроми на Заході України втретє. Загарбники для обстрілів цих об'єктів використовують саме "Кинджали", адже у нас недостатньо засобів для їхнього збивання.
- До слова, експерти припустили, якою могла бути ціль ворога у Києві. Вони не виключають, що росіяни прагнули знищити монумент "Батьківщина-мати", який тепер прикрашає герб замість серпа та молота.