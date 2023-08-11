Атака "Кинджалами": росіяни намагалися вдарити по аеродрому в Коломиї

Окупанти зранку 11 серпня завдали удару по Івано-Франківській області ракетами "Кинджал". Ворог намагався атакувати аеродром Коломия.

Російські ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний-захід у район аеродрому Коломия. Один "Кинджал" сили ППО знищили в межах Київської області. Водночас решта ракет вдарили неподалік аеродрому.

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"Кинджали" росіян влучили по цивільній інфраструктурі

Водночас унаслідок обстрілу уражено об'єкти цивільної інфраструктури. Також є влучання однієї з ракет у житловий сектор.

У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, що противник близько 10:00 здійснив пуски чотирьох аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К.

Повідомляється, що пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей Росії.

Подробиці атаки окупантів на Прикарпатті

В Офісі генпрокурора повідомили, що під час ракетної атаки окупанти вдарили по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми.

Унаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося.

Водночас дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються. Також вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.

Росія атакує українські аеродроми

Щонайменше втретє за останні кілька тижнів Росія здійснила спроби атакувати аеродроми на Заході України. Окупанти використовують саме "Кинджали" для атак по аеродромах.

Так, 26 липня окупанти завдали удару аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" по аеродрому в Старокостянтинові. Українські військові підтвердили певні пошкодження.

Протягом масованої атаки 5 – 6 серпня аеродром у Старокостянтинові знову був під ударом противника. Крім "Кинджалів", росіяни використали крилаті ракети "Калібр" та Х-101.

. У Києві унаслідок збиття "Кинджалу" зафіксували падіння уламків на території однієї з дитячих лікарень. Також в Оболонському районі уламки пошкодили дах приватного будинку. Ще один уламок виявили на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів.