Усю ніч Кіровоградщину Росія атакувала дронами й ракетами: є влучання, постраждала людина

Ворог щодня завдає ударів по нашій державі, зокрема, ракетами та безпілотниками. Внаслідок обстрілу Кіровоградщини постраждала людина.

У понеділок вранці, 16 жовтня, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович розповів про атаку на регіон з боку окупантів. З його слів зрозуміло, що ворожа держава не давала спати мирним людям упродовж всієї ночі.

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Обстріл Кіровоградщини

Як констатував очільник області, загарбники тероризували регіон ракетами та дронами, однак протиповітряна оборона України не дрімала.

Працювало ППО. Є збиття, на жаль є й влучання. Одну людину доставлено в лікарню,

– написав Райкович.

Водночас він наголосив, що руйнувань цивільної інфраструктури не було зафіксовано: "Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Україна переможе", – йдеться у повідомленні.

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