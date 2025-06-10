У Києві дрон впав біля поліцейської автівки, яка поспішала на порятунок

10 червня уночі Росія завдала одного з найбільших ударів по Києву. У столиці зафіксовано численні руйнування.

Внаслідок атаки на Київ постраждали четверо людей. Один з них – поліцейський, який прямував в автівці за викликом, передає 24 Канал.

Дивіться також У КМВА пояснили, чому лунала тривога, якщо не було загрози

Дрон впав поряд з автом поліції

Як розповіли у столичній поліції, цієї ночі у Києві ворожий безпілотник впав поруч із поліцейською автівкою, коли правоохоронці спішили на виклик.

Внаслідок детонації було травмовано співробітника – його з осколочним пораненням госпіталізовано до лікарні, загрози життю не має. Також постраждав транспортний засіб, на якому пересувалися працівники поліції.

На допомогу громадянам оперативний черговий скерував інший наряд.

Наслідки вибуху дрона біля автівки поліції / Фото поліція

Нагадаємо, що удар по Києву спричинив руйнування у багатьох районах міста.

В Оболонському районі значних ушкоджень зазнали квартири в багатоповерховому будинку, а також десяток припаркованих поруч автомобілів. У Голосіївському районі столиці пошкоджено будівлю бізнес-центру. У Дарницькому районі зафіксовано влучання в житловий будинок, пошкоджено автомобілі та залізничне полотно. У Подільському районі – падіння уламків дронів біля АЗС.

У Солом'янському районі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено приватний будинок та дах 16-поверхового багатоквартирного житлового будинку. У Шевченківському районі пошкоджено продуктовий ринок та бізнес-центр.