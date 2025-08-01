Їх вбила Росія: що відомо про людей, які загинули внаслідок цинічного удару по Києву 31 липня
- 31 липня в Києві внаслідок ворожих обстрілів загинули 31 людина, серед них 5 дітей, зокрема 6-річний Матвій Марченко.
- Серед загиблих – лікар-невролог Роман Москаленко, Віталій Рабощук з донькою Владою, вихователька Наталія Гайова з двома синами, та патрульна Лілія Степанчук.
31 липня ворожі снаряди зруйнували два житлові будинки у Києві – у Солом'янському та Святошинському районах. Під завалами рятувальники знайшли 31 тіло.
Серед загиблих – 5 дітей. Наймолодшій дитині було усього 2 рочки, передає 24 Канал.
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Кого росіяни вбили у Києві 31 липня?
Тої страшної ночі ворог забрав життя 39-річного лікаря-невролога Романа Москаленка. Про це повідомили у медичній мережі "Добробут", де чоловік пропрацював 9 років.
Українці втратили лікаря Романа Москаленка / Фото "Добробут"
У 2009 році Роман закінчив Національний медичний університет імені Богомольця.
Учора цілий день рідні, близькі й колеги Романа сподівалися на диво. Вірили, що ще знайдеться живим, але вночі рятувальники дістали його тіло з-під завалів,
– розповіли у "Добробуті"
Там також зазначили, що Роман був дуже уважним і небайдужим – "до пацієнтів, до колег, до людей".
Окупанти також вбили Віталія Рабощука та його доньку Владу. Про втрату повідомили у школі японського бойового мистецтва Nippon Kempo Ukraine, учнем якої був чоловік.
Віталій Рабощук загинув у Києві / Фото Nippon Kempo Ukraine
Дотепер новина про смерть здається безглуздою помилкою! Неможливо це усвідомити! Словами не можна передати весь біль і печаль. Як страшний сон,
– написали в організації.
Внаслідок удару по багатоповерхівці загинула 47-річна вихователька Іванковичівського ліцею Наталія Анатоліївна Гайова.
Викладачка ліцею загинула разом із синами і братом / Фото Феодосіївської сільської ради
Разом із нею не стало її двох синів – 22 і 17 років. Загинув також і рідний брат жінки.
Останнім днем у житті 31 липня стало для патрульної Лілії Степанчук.
Росіяни вбили патрульну поліцейську Лілію / Фото фейсбук-сторінка Івана Вигівського
Жінка працювала інспектором взводу №2 роти №3 батальйону №1 полку №2 (з обслуговування лівого берега) управління патрульної поліції в місті Києві Департаменту патрульної поліції. До лав поліції Лілія приєдналася у 2017 році.
Щира, доброзичлива та віддана своїй справі – такою запам’ятає Лілію Степанчук уся поліцейська родина. Вона була світлою людиною, яка щиро служила українському народові, захищала людей і залишалася вірною Присязі до останнього подиху,
– ідеться в повідомленні голови Нацполіції.
Загарбники обірвали життя 6-річного Матвія Марченка. Хлопчик займався карате у клубі "Сен-Бін" та водними видами спорту у клубі "Бригантина".
Загиблий у Києві Матвійко / Фото Українська федерація карате
Матвійко був наймолодшим у сім'ї. Його два старші брати: 12-річний Лев та 8-річний Михайло теж займалися карате. Тренер хлопчика Ігор Єфименко прибув на місце трагедії. Він розповів, що Матвій якось підійшов до нього і сказав, що хоче перемагати і перегнати свого брата Льову по медалях.
Рятувальники дістали Матвія ще живого. Його реанімували упродовж двох годин. На жаль, по дорозі в лікарню у кареті швидкої Матвійко помер.