31 липня ворожі снаряди зруйнували два житлові будинки у Києві – у Солом'янському та Святошинському районах. Під завалами рятувальники знайшли 31 тіло.

Серед загиблих – 5 дітей. Наймолодшій дитині було усього 2 рочки, передає 24 Канал.

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Кого росіяни вбили у Києві 31 липня?

Тої страшної ночі ворог забрав життя 39-річного лікаря-невролога Романа Москаленка. Про це повідомили у медичній мережі "Добробут", де чоловік пропрацював 9 років.

Українці втратили лікаря Романа Москаленка / Фото "Добробут"

У 2009 році Роман закінчив Національний медичний університет імені Богомольця.

Учора цілий день рідні, близькі й колеги Романа сподівалися на диво. Вірили, що ще знайдеться живим, але вночі рятувальники дістали його тіло з-під завалів,

– розповіли у "Добробуті"

Там також зазначили, що Роман був дуже уважним і небайдужим – "до пацієнтів, до колег, до людей".

Окупанти також вбили Віталія Рабощука та його доньку Владу. Про втрату повідомили у школі японського бойового мистецтва Nippon Kempo Ukraine, учнем якої був чоловік.

Віталій Рабощук загинув у Києві / Фото Nippon Kempo Ukraine

Дотепер новина про смерть здається безглуздою помилкою! Неможливо це усвідомити! Словами не можна передати весь біль і печаль. Як страшний сон,

– написали в організації.

Внаслідок удару по багатоповерхівці загинула 47-річна вихователька Іванковичівського ліцею Наталія Анатоліївна Гайова.

Викладачка ліцею загинула разом із синами і братом / Фото Феодосіївської сільської ради

Разом із нею не стало її двох синів – 22 і 17 років. Загинув також і рідний брат жінки.

Останнім днем у житті 31 липня стало для патрульної Лілії Степанчук.

Росіяни вбили патрульну поліцейську Лілію / Фото фейсбук-сторінка Івана Вигівського

Жінка працювала інспектором взводу №2 роти №3 батальйону №1 полку №2 (з обслуговування лівого берега) управління патрульної поліції в місті Києві Департаменту патрульної поліції. До лав поліції Лілія приєдналася у 2017 році.

Щира, доброзичлива та віддана своїй справі – такою запам’ятає Лілію Степанчук уся поліцейська родина. Вона була світлою людиною, яка щиро служила українському народові, захищала людей і залишалася вірною Присязі до останнього подиху,

– ідеться в повідомленні голови Нацполіції.

Загарбники обірвали життя 6-річного Матвія Марченка. Хлопчик займався карате у клубі "Сен-Бін" та водними видами спорту у клубі "Бригантина".

Загиблий у Києві Матвійко / Фото Українська федерація карате

Матвійко був наймолодшим у сім'ї. Його два старші брати: 12-річний Лев та 8-річний Михайло теж займалися карате. Тренер хлопчика Ігор Єфименко прибув на місце трагедії. Він розповів, що Матвій якось підійшов до нього і сказав, що хоче перемагати і перегнати свого брата Льову по медалях.

Рятувальники дістали Матвія ще живого. Його реанімували упродовж двох годин. На жаль, по дорозі в лікарню у кареті швидкої Матвійко помер.