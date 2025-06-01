Моторошний момент удару по Києву потрапив на відео

Уночі 6 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Столиця опинилася під ударами дронів і ракет.

Внаслідок атаки на місто постраждали понад два десятки людей. Також відомо про жертв – це троє рятувальників, які ліквідовували наслідки на місці прильоту, передає 24 Канал.

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Київ під обстрілом

Момент удару по Києву потрапив на відео. Його поширили у соцмережах.

Приліт по Києву: дивіться відео

Нагадаємо, що у Солом'янському районі горів ангар, також виникла пожежа на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. У Дарницькому районі відбулося падіння частин збитих повітряних цілей на дитячий майданчик та відкриту територію. У Голосіївському районі пошкоджено освітній заклад, складські приміщення. У Дніпровському районі зруйновано будівлю АЗС та пошкоджено колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна.

До слова, уночі для атаки ворог застосував 452 повітряні засоби: "Шахеди", балістику та крилаті ракети.