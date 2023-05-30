Дивилася, як збивають дрони: жінка, яка загинула у Києві, під час атаки була на балконі
Джерело:Віталій Кличко
Стали відомі подробиці про єдину жертву російського обстрілу Києва 30 травня. Виявилось, жінка в момент атаки перебувала на балконі.
У ніч на 30 травня під час обстрілу Києва уламки російського дрона влучили у багатоповерхівку. На жаль, одна жителька цього будинку загинула.
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Жінка загинула, коли дивилась, як збивають дрони
Уламки російського дрону влучили у 24-поверховий будинок в Голосіївському районі. В будинку сталася пожежа, зруйновані квартири на верхніх поверхах.
В момент пожежі з пошкодженого будинку евакуювали 20 мешканців. Проте, на жаль, 1 людина загинула. Ще 4 жителі будинку зазнали поранень.
За словами Кличка, загибла в момент атаки перебувала на балконі й дивилась за тим, як збивають дрони. Тож він закликав людей у жодному випадку так не робити.
Вночі в будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони,
– розповів Кличко.
Це може врятувати життя: поради від Повітряних сил, як поводитись під час атаки дронами
В ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що під час повітряної тривоги на вулиці та на балконі перебувати небезпечно. Передусім, коли лунає повітряна тривога, необхідно йти в укриття.
Якщо такої можливості немає, він порадив бодай дотримуватись правила 2 стін. До прикладу, можна перебувати в коридорі. Або ж на сходовій клітці будинку на нижніх поверхах.
Вночі окупанти вчергове атакували Київ
- У ніч на 30 травня окупати вчергове атакували Україну, випустивши по мирних містах 31 "Шахед". Захисники збили 29 з них, проте 2 безпілотники таки влучили в ціль. Найголовнішою ціллю ворога був саме Київ.
- Більшість дронів збили на підступах до столиці. Але й уламки завдали значних ушкоджень місту.
- На жаль, внаслідок цієї атаки є постраждалі. Мер Києва повідомив, що поранень зазнали 11 людей, 6 з яких отримали медичну допомогу амбулаторно. Ще 5 госпіталізували до лікарень.
- Крім цього, поранень зазнали й жителі Київської області. Наразі відомо про 4 постраждалих.