"Доньку врятував, дружину придавило плитою": киянин розповів, як вижив під час атаки на Київ

Унаслідок атаки росіян 7 лютого у Києві зайнялась 18-поверхівка. У будинок влучили уламки ракети, що і спричинило пожежу.

Мешканець будинку розповів, що під час атаки його накрило ковдрою. Його дружина під завалами.

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"Чуємо – летить… телевізор дивилися, що передають. Я відчув, що нічого не бачу, накрило мене одіялом. А ногу придавило", — сказав він.

За його словами, він ледве зумів вибратись із квартири. Його дружину придавило плитою – наразі вона перебуває під завалами.

Чоловік розповів, що його доньку забрала швидка, він не може вийти на зв'язок з рідними.

Киянин пригадав момент атаки: відео

Наслідки атаки на Київ

Зранку Росія здійснила обстріл Києва. Через падіння уламків у Голосіївському районі сталось загоряння будівлі. Також там палали автівки та приміщення СТО. У Дніпровському – пошкоджено лінії електропередач, магістраль теплопостачання. Ремонтні роботи почалися, коли це дозволила безпекова ситуація.

В обід у столиці відновили енергопостачання. Співробітники ДТЕК повернули світло до осель 29 100 родин.

Як повідомлялося раніше, високий представник ЄС Жозеп Боррель змушений був ховатися в укритті. Він приїхав в Україну 6 лютого, залишився у Києві та застав масовану ракетну атаку. Боррель назвав українців хоробрими та зауважив, що такі атаки, на жаль, стали щоденною реальністю для нас від початку повномасштабного російського вторгнення.

У Голосіївському районі горіла багатоповерхівка: зайнялося з 10 по 15 поверхи. Більшість поранених жили саме в цьому будинку.

Речник КМВА Михайло Шаманов у розмові з 24 Каналом зауважив, що Росія вже втретє від початку 2024 року атакує Київ ракетами. Українська ППО збила над столицею близько 20 ракет.

Окупанти випустили у бік Києва крилаті ракети, що заходили кількома хвилями та з різних напрямків. Їх запускали російські стратегічні бомбардувальники. які летіли з території країни-агресорки.

! У пошкодженій багатоповерхівці в Києві ліквідували пожежу. Евакуйовано 40 людей, врятовано 26, загинуло четверо. Щонайменше 19 осіб було травмовано.