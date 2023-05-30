Начитались фейків: військовий експерт оцінив 3 ймовірні цілі постійних обстрілів з Росії

У ніч на 30 травня Росія масовано обстріляла Київ. Українській системі ППО вдалось збити 90% ворожих повітряних цілей. Західна преса наводить 3 версії, чому країна-агресорка постійно атакує Україну.

Заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь проаналізував 24 Каналу 3 ймовірні цілі окупантів. За його словами, російське ППО працює не так ефективно, особливо якщо подивитись на атаку дронами у Москві.

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Росія намагається виснажити наше ППО

Одна з версій західної преси – країна-агресорка у такий спосіб намагається виснажити українську систему ППО.

Михайло Самусь пригадав, як у "злитих" документах Пентагону було сказано, що у кінці травня Україна не матиме ракет до своїх комплексів.

Можливо, Росія начиталась західних газет і дійсно вважає, що ті фейкові витоки з американської розвідки дійсно правдиві. Тому, можливо, вони хотіли перевірити українську ППО, але, очевидно, що їм це не вдалося,

– вважає він.

Росія хоче зірвати контрнаступ ЗСУ

Також аналітики називають ще одну версію – Росія у такий спосіб намагається зірвати підготовку до контрнаступу ЗСУ. Заступник директора Центру дослідження армії зазначив, що оскільки наша ППО збила російські повітряні сили, ми не знаємо, куди хотіли влучити загарбники.

Ця версія має сенс. Росіяни хотіли б знищити наші можливості. Ми знищуємо командні пункти, склади з боєприпасами, зосередження особового складу та іншою військовою логістичною інфраструктурою Росії. Ми робимо це так, щоб ворог не міг оборонятися,

– сказав Самусь.

Він підкреслив, що ЗСУ використовують високоточні сучасну зброю від наших країн-союзників. Озброєння забезпечує до 90% збиття російських цілей.

Кремль намагається схилити Захід до компромісів

Версію західних аналітиків, що Кремль хоче змусити Захід піти на компроміси, Михайло Самусь назвав слабкою.

"Коли ти просто б'єш "Шахедами" і ракетами по Києву, а 90% збивають, на полі бою "глухий кут", очікуєш наступу ЗСУ, навряд чи це є достатнім аргументом, щоб Захід почав схилятись до припинення допомоги Україні та переговорів з Росією", – додав він.

Нічна атака дронами по Києву: головне

У ніч проти 30 травня повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей. По Києву Росія випустила 31 дрон "Шахід", українська ППО збила 29 повітряних цілей.

Правоохоронці повідомили про понад 50 звернень від постраждалих після атаки. Також зафіксували пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, гаражів, автівок та магазинів.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, 11 осіб тримали поранення. Відомо про пошкодження 17 житлових об'єктів.