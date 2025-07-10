Пожежі охопили будівлі, пошкоджені житлові будинки і не тільки: кадри нічної атаки по Києву

Ворог вночі 10 липня завдав масованого удару по Києву. Внаслідок дій противника зафіксовано чимало пошкоджень.

На жаль, є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Атака по Києву

Вночі 10 липня під прицілом ворога опинився Київ. Відомо, що загинуло 2 людей. Також, як зазначив президент Зеленський, станом на о пів на 10 годину ранку відомо про 16 поранених.

Пошкоджені житлові будинки, офіси, адміністративні та промислові об'єкти,

– повідомили в ДСНС.

Наслідки атаки ворога на Київ:

Шевченківський район – пошкоджені багатоповерхові житлові та офісні будівлі. На дахах, балконах, технічних поверхах виникли загоряння. Є постраждалі.

– пошкоджені багатоповерхові житлові та офісні будівлі. На дахах, балконах, технічних поверхах виникли загоряння. Є постраждалі. Солом'янський район – пожежі охопили адміністративні та складські будівлі. В одній із будівель досі триває ліквідація наслідків обстрілу.

– пожежі охопили адміністративні та складські будівлі. В одній із будівель досі триває ліквідація наслідків обстрілу. Дарницький район – уламки впали на територію гаражного кооперативу. Пожежу ліквідовано, постраждалих немає.

– уламки впали на територію гаражного кооперативу. Пожежу ліквідовано, постраждалих немає. Подільський, Оболонський, Деснянський райони – зафіксовано падіння уламків та пошкодження інфраструктури. У Подільському районі є загиблі.

Ворог атакував Київ / Фото ДСНС

Над ліквідацією наслідків працюють необхідні служби, залучено близько 400 рятувальників та 90 одиниць техніки, піротехніки, які обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів.

