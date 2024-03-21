Траєкторія ракет була складна, – Гуменюк назвала особливість цієї російської атаки
У ніч на 21 березня російські загарбники атакували Україну 31 ракетою. Основним напрямком ворожого удару стала столиця. Російські ракети здійснювали маневри.
Так, траєкторія була складною. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.
Дізнайтеся більше Росіяни запустили крилаті ракети та балістику: що відомо про ворожу атаку на Київ 21 березняЗверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Ворожі ракети маневрували
Полковник зауважила, що Південь цього разу перебував у бойовій роботі. Втім, більше це стосувалося саме відстеження прямування ракет.
Траєкторія ракет була складна. Маневри здійснювали, намагалися обійти системи протиповітряної оборони. Тому працювали по всій країні фактично,
– підкреслила Наталія Гуменюк.
Додала, що також наші військові спостерігали підвищену активність безпілотної ворожої розвідки. Зокрема, у середу наприкінці світлового дня в акваторії Чорного моря силами ППО було знищено два SuperCam. Російські дрони заходили з акваторії ближче до узбережжя, намагаючись зібрати максимум інформації.
Загалом активність безпілотної розвідки, зокрема, в нашій зоні відповідальності сягнула 147 одиниць за добу. Це дуже високий показник. Так вони намагаються компенсувати відсутність у повітрі А-50,
– наголосила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня.
Коротко про атаку Росії на Україну 21 березня
- Повітряні сили повідомили, що в ніч на 21 березня агресор атакував з Волгодонська та Енгельса 31 ракетою.
- Зокрема, окупанти вдарили 2 балістичними/аеробалістичними "Іскандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинджал", а ще 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
- Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ.
- До відбиття ворожого повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і мобільні вогневі групи Сил оборони.
- "У результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині", – заявив Командувач Повітряних сил Микола Олещук.
- Внаслідок ракетного обстрілу у Києві постраждали 13 людей. Зокрема, 11-річна дівчинка. Її та 38-річного чоловіка госпіталізували.