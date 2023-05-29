Окупанти випустили по Києву "Шахеди" й ракети: у столиці відпрацювала ППО

Вночі на 29 травня росіяни знову атакували столицю. Окупанти запустили на Київ спершу іранські дрони-камікадзе "Шахед", а потім і крилаті ракети.

Близько 00:40 29 травня у Києві оголосили повітряну тривогу. Окупанти запустили на столицю БпЛА "Шахед".

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У Києві вибухи – працює ППО

Вночі о 0:58 у Київській області пролунали звуки вибухів. У КМВА повідомили, що на підступах до Києва працює ППО. Людей закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

В ОВА додали, що росіяни атакували область безпілотниками та наголосили не знімати роботу ППО й не викладати її в мережу.

В області небезпека застосування ворожих БпЛА. Сили протиповітряної оборони вже працюють. Ні в якому разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Бережіть себе та близьких!,

– заявили в ОВА.

А після 3 ночі до Києва долетіли російські ракети, сили ППО почали працювати ще активніше. О 03.15 мер міста Віталій Кличко, зокрема, повідомив таке: "Вибух в Голосіївському районі столиці. Всі служби прямують на місце. Подробиці — згодом. Будьте в укриттях!"

Мер столиці також додав, що чутно й інші вибухи, є й збиття.

Нова інформація від офіційних осіб далі була такою:

03:50. Про вибух у Подільському районі столиці повідомив мер Кличко: "Екстрені служби виїхали на місце. Попередньо, внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок". За його ж словами, ще є виклик з повідомленням про вибух у Святошинському районі.

04.00 "Святошинський район. Попередньо, зафіксовано падіння уламків. За інформацією на цей момент -- без постраждалих і серйозних руйнувань. Дані уточнюються", – КМВА. "У Святошинському районі, де уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідовують пожежу". Також відомо, що у Подільському районі уламки пошкодили дах одноповерхового приватного будинку – пожежі та постраждалих немає.

05.00 Ось як підсумував Віталій Кличко: "Складна ніч для столиці, але, завдяки професійності наших захисників, унаслідок повітряної атаки варварів у Києві не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших обʼєктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих та загиблих. Орки біснуються, ми – стоїмо!"

Відбій у Києві оголосили о 04.58. Повітряна тривога тривала понад 4 години. У КМВА підрахували, що це була 15 повітряна атака з початку травня: "Цієї ночі знов були дрони, а також і крилаті ракети. Силами ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено!"

Вночі повітряну тривогу оголосили по всій Україні

У ніч на 29 травня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. У Києві, Одесі та у Вінницькій області офіційно повідомили про те, що ворог атакує безпілотниками, а в регіонах працює ППО.

Також ЗМІ повідомляли про звуки вибухів у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та буцімто Рівненській областях. Проте станом на 02:52 офіційних підтверджень від місцевих чи військових адміністрації поки що не було. Згодом про невідомі звуки, схожі на вибухи, повідомили місцеві ЗМІ Хмельницької області, проте в ОВА станом на зараз ще не підтвердили цю інформацію.