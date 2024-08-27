Ракетно-дроновий удар по Київщині: в ОВА відповіли, чи є влучанні та постраждалі

Росія не припиняє атак по українських регіонах, зокрема по Київщині. Проти ночі 27 серпня ворог завдав комбінованого удару по столичній області, вранці влада розповіла про наслідки.

Слід сказати, що це вже друга ніч поспіль, коли окупанти обстрілюють Київщину. Однак, як минулої ночі на 26 серпня, в області працювала протиповітряна оборона, фіксують збиті цілі.

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Деталі нічної атаки на Київщину

Голова ОВА Руслан Кравченко заявив, що застосували загарбники по Київщині як і ракети, так і дрони – тобто удар був комбінованим.

Щонайголовніше, немає потерпілих серед людей та влучань по об'єктах критичної інфраструктури.

В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні,

– вказано в повідомленні.

Унаслідок падіння уламків усе ж сталося загорання на трав'яному настилі та лісовій підстилці поза межами населених пунктів у декількох громадах області. Проте пожежі оперативно ліквідувати відповідні служби.

В ОВА закликають берегти себе та рідних та не ігнорувати повідомлення про повітряну небезпеку.

Оперативні групи продовжують (станом на 08:30 – 24 Канал) роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки,

– додають в обласній військовій адміністрації.

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Повітряну тривогу в Київській області оголосили ще 26 серпня, близько 23:20. Станом на 09:10, 27 серпня – вона триває уже більш як 9 з половиною годин.