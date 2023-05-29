Займання в полі, лісі та на подвір'ї: наслідки падіння уламків ракет на Київщині

Унаслідок чергової атаки росіян у деяких районах Київщини сталися пожежі, також зафіксовано пошкодження приватних будинків.

Уламки ворожих ракет, які ворог запустив сьогодні вдень, фіксують правоохоронці Київщини на території одного із районів області.

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Частина збитих ракет впали у полі та на території лісу. Крім цього, уламки російських ракет виявили у подвір'ї однієї із громад. Правоохоронці наголосили, що постраждалих унаслідок падіння уламків, на щастя, немає.



Уламки ворожих ракет упали на подвір'я жителів області / Фото поліції Київщини

На місці подій продовжують працювати поліціянти, вони фіксують наслідки обстрілу агресором.

У деяких районах через атаки сталося займання трав'яного настилу та частини лісових зон. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції Київщини,

– повідомив начальник обласного управління поліції Андрій Нєбитов.

Наслідки падіння уламків на Київщині: відео

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Повітряну тривогу на території області оголосили близько 11:09. Майже відразу очевидці повідомили про потужні вибухи. У КМВА зазначили, що працює ППО.

В Оболонському районі зафіксували падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги.

Близько 11:33 вибухи пролунали і в Деснянському районі. Уламки ракети також впали на дорогу в Подільському районі.