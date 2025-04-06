Уночі ворог комбіновано атакував Київщину: в ОВА розповіли про наслідки

Уночі 6 квітня Росія масовано атакувала Київщину – на область летіли БпЛА та ракети. Працювали сили ППО, зафіксовано збиті ворожі цілі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника. Посадовець розповів про наслідки комбінованого удару в 3 районах.

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Які наслідки російської атаки

За даними ОВА, станом на 9:05 оперативні групи продовжували роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки. Постраждалих серед населення немає.

У Броварському районі пошкоджено 2 будівлі підприємства з ремонту авто, 7 автомобілів та 2 навантажувачі. Окрім того, понівечені вікна та фасад автозаправної станції.

У Бучанському районі пошкодження незначні – постраждали дах та стіна будинку. У Фастівському районі внаслідок російського удару понівечено легковий автомобіль.

Росія атакувала Київську область: дивіться фото

Укотре звертаюся до кожного жителя області. Не ігноруйте сигнали тривоги. Перебувайте в укриттях поки небезпека не мине. Бережіть себе та своїх близьких,

– написав Калашник.

До слова, у Києві спалахнули пожежі в нежитловій забудові Дарницького, Солом'янського та Оболонського районів. Росія атакувала місто балістичними ракетами, постраждали 3 людини.