У ЗСУ пояснили, чи збій у Київстар вплинув на роботу військових

У Збройних Силах України розповіли, чи вплинула атака на мобільний оператор Київстар на українських військових на фронті.

Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону розповів, чи вплинув збій Київстар на роботу військових.

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Чи впливає збій Київстар на роботу ЗСУ

Фітьо розповів, що ситуація зі збоєм у роботі мобільного оператора Київстар не завадила роботі українських військовослужбовців на лінії фронту.

За його словами, безпосередньо на лінії фронту військові користуються дещо іншим зв'язком. А ті, що далі від фронту, теж не мають проблем.

Немає впливу ситуації абсолютно на дії військовослужбовців. Для звичайних цивільних громадян можливо є якісь незручності, але для військовослужбовців абсолютно не має ніякого значення,

– сказав Фітьо.

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