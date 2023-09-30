У Костянтинівці росіяни влучили авіабомбою в локацію, де гуляли діти: поранений хлопчик
Джерело:Донецька обласна прокуратура
Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України. 30 вересня ворог вдарив по прифронтовій Костянтинівці авіабомбою. Били окупанти по локації, де прогулювалися діти.
Як зазначають у Донецькій обласній прокуратурі, внаслідок атаки авіабомбою постраждала одна дитина. Розповідаємо, що відомо про удар по Костянтинівці.
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Атакували Костянтинівку після обіду
За наявними даними, російські військові близько 16:00 завдали авіаудару по Костянтинівці. Попередньо, ворог міг використати КАБ-500. Як зазначають у прокуратурі, у зоні ураження була територія транспортного підприємства, а також житлова забудова, де на той момент на вулиці гуляли двоє дітей.
Відомо, що поранень зазнав 13-річний хлопчик. У нього мінно-вибухова травма, а також осколкове поранення голови.
Також відомо, що від рук росіян поранень зазнали двоє жінок віком 43 та 54 роки у селах Ласточкіне Покровського району та Новоукраїнка Волноваського району. Ймовірно, по них окупанти били з артилерії. За наявною інформацією, обидві жінки перебували у своїх оселях на момент атаки. Їх ушпиталили та надають медичну допомогу.
Крім того відомо, що ворог зруйнував і пошкодив понад два десятки приватних і багатоквартирних житлових будинків. А також господарські споруди, приміщення підприємства, автомобілі та лінії електропередач.
Що відомо про атаки Донеччини
- Уночі проти 30 вересня ворог атакував ракетами Краматорськ. Відомо, що внаслідок цього пошкоджена автостоянка з 20-ма автомобілями та гуртожиток. Одна людина зазнала поранень.
- Удень 28 вересня окупанти атакували коксохімічний завод в Авдіївці, що на Донеччині. Внаслідок цього спалахнула пожежа.
- Пізно ввечері 21 вересня російські військові завдали два удари по Кураховому на Донеччині. Відомо, що окупанти били двома ракетами "Іскандер". Внаслідок атаки постраждали 16 людей.
- Уночі 19 вересня російські військові завдали масованої атаки по території України. Тієї ж ночі ворог вдарив по Слов'янську на Донеччині чотирма ракетами. На щастя, минулося без постраждалих.