Росіяни керованими бомбами обстріляли Херсонщину: є жертва та постраждалі

17 червня 2023, 19:19
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Джерело:

Херсонська ОВА

Окупанти випустили керовані авіабомби по селищу Козацькому, що у Херсонській області. Згодом надійшла інформація про загиблих та потерпілих внаслідок цього обстрілу.

У суботу, 17 червня, близько 16:00 ворог атакував Херсонщину двома КАБами. Ситуацію прокоментували в ОВА та Офісі Генерального прокурора, констатувавши, що росіян притягнуть до відповідальності за цей злочин.

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Що відомо про загиблих

Відомо, що через обстріл Козацького, що в Каховському районі, загинув один мирний житель: "Через прицільні удари по мирному населенню травми, несумісні із життям, отримав місцевий", – констатували правоохоронці.

Водночас було поранено трьох людей:

  • 35-річну жінку;
  • 88-річного чоловіка;
  • 17-річного хлопця.

Поранених шпиталізували, їм надають необхідну медичну допомогу,
– написали в обласній військовій адміністрації.

Прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Зазначимо, це частина 2 статті 438 Кримінального кодексу.

Наслідки обстрілу Козацького / Фото Офісу генпрокурора

Зверніть увагу! Керовані авіаційні бомби (КАБи) Росія активно почала використовувати у війні проти України від березня 2023 року. Власне, це боєприпаси, які мають аеродинамічні поверхні та системи наведення, що дозволяють збільшити ймовірність влучання в цілі. Тому й ця зброя вважається високоточною.

Атака на Київ напередодні

  • У п'яницю, 16 червня, окупанти атакували крилатими ракетами Київську область, через що сталися пошкодження інфраструктурних об'єктів, спалахнула пожежа в житловому будинку та є постраждалі.
  • Українська ППО збила під час цього обстрілу: 6 аеробалістичних ракет типу "Кинджал", 6 "Калібрів", 2 розвідувальних БпЛА ворога.
  • Варто сказати, що цього ж дня у Київ з візитом прибули дипломати з країн Африки. Експерти констатували, що до цієї атаки вони були союзниками російського диктатора Путіна. Очевидно, Афірика тепер задумається про те, чи слід підтримувати бункерного карлика.
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак