Російські пропагандисти почали працювати проти своїх: що заявили після "атаки" на Кремль
"Атака" безпілотника на Кремль добряче сколихнула російських пропагандистів. Вони почали бідкатися, що їхні спецслужби не працюють та з ефіру в ефір просували цей наратив. І це непоганий дзвіночок.
Про це в ефірі 24 Каналу відмітила ведуча Анастасія Норіцина. Вона припустила, що зневіра у силових структурах може призвести до заворушень всередині країни, або пошуку якогось внутрішнього ворога, який не підтримує так звану "СВО".
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Вже війна
Неймовірно, але окупанти визнали, що вони ведуть таки війну, а не так звану "СВО". "Війна йде, а ми працюємо в структурі мирного часу" – ненароком обмовився один з російських пропагандистів під час ефіру. Він припустив, що безпілотник міг прилетіти не з України, а взагалі зі сусіднього кварталу Москви. Інший пропагандист Сєргєй Карнаухов закликав про "прийняття заходів, які дозволять вберегти мирних мешканців на прикордонних територіях".
"Нам треба інша робота силових органів, кількість блок-постів", – сказав він.
Окупанти голову ламають, як же дрони можуть долітати: невже їх й справді запускають з території Росії? Як би там не було, але головний пропагандист росТБ Владімір Соловйов у своєму стилі засичав про "знищення".
"Дико дратує терористична активність, яку розвивають ДРГ, як і українські безпілотники. Відповідати треба жорстко, як знищувати 5 колону всередині країни. Так і спроби проникнення диверсантів – знищувати на місці, в полон брати для інформації, повернути смертну кару, розв'язати руки спецслужбам", – випалив чергову долю жовчі він.
Реакція пропагандистів на "атаку" Кремля: дивитись відео
"Атака" на Кремль: що відомо
- 3 травня в мережі з'явилося відео, як вночі над Кремлем збивають безпілотник. Пролунало два вибухи. Спочатку в так званій пресслужбі повідомили, що це Україна намагалася завдати удару. Утім, в Офісі Президента відкинули ці звинувачення. Бо Україна спрямовує всі свої сили на звільнення власних територій, а не чужих.
- Згодом росіяни переклали відповідальність за дрон на США і почали погрожувати Вашингтону. Цікаво, що в американському Інституті вивчення війни припускають, що Росія сама могла влаштувати цю провокацію заради своєї вигоди.
- "Пєрвий нє пострадал" – теж заявили росіяни. Речник бункерного очільника Сєргєй Пєсков заявив, що Путін на той момент був у Ново-Огарьово. Після цього пекельного в шоу в Москві заборонили запускати безпілотники.