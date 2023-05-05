Ці дрони прилетіли з Підмосков'я, – російський журналіст про "атаку" на Кремль

Росіяни повідомили, що 3 травня дрони "атакували" Кремль, було чутно 2 вибухи. Згодом тамтешні пропагандисти заявили про спробу замаху на Путіна і звинуватили в цьому українську сторону.

Однак є певні деталі, які вказують на те, що безпілотники були запущені з території Росії. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський.

Детально "Фаєр-шоу" та перелякані росіяни: все, що відомо про "атаку дронами" на Кремль

Олевський згадав коментар для свого видання людини, яка в Росії виготовляє бойові дрони, особи, що чудово розуміється на російському дронобудуванні. І вона дуже впевнено сказала, що безпілотники, які вдарили по Кремлю злітали з Підмосков'я.

До того ж вони не несли заряд, нічого крім петарди і пального в них не було, судячи з того, що був зовсім невеликий вибух.

Хто міг організувати "атаку"

Журналіст повідомив, що люди, які запускали дрони по Кремлю могли скористатися частотою зв'язку керівництва чи умовної швидкої допомоги, яку ФСОшники не рейдять, адже відключити цю частоту – означає залишити місто без спецзв'язку і для цього потрібно отримати спеціальний дозвіл.

Але те, що дрони прилетіли не з Києва – це цілком очевидно. Я розумію, що зараз є різні версії, популярна про те, що якісь українські диверсанти, що перебувають в глибокому тилу ворога, змогли це організувати, але зважаючи на те, як це було зроблено, не можна виключати, що це були соратники Пригожина, аби налякати Путіна,

– додав спікер.

Олевський сказав, як і для чого дрони летіли на Кремль: дивитись відео

В Росії біснуються від "атаки" на Кремль