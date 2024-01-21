У Кропивницькому лунали вибухи: окупанти вдарили балістикою

В обід окупанти випустили кілька ракет по Кропивницькому. У місті лунали потужні вибухи.

Окупанти випустили по Кропивницькому ракету з балістичного озброєння.

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Ворог атакував Кропивницький

О 14:47 Повітряні сили повідомили про те, що на Кропивницький летить ракета. Незадовго після цього у місті пролунали перші вибухи.

Місцеві ЗМІ повідомили, що у Кропивницькому чули щонайменше 2 вибухи. Поки що в ОВА не прокоментували ситуацію.

Не фіксуйте та не публікуйте наслідки влучань та роботи ППО.

Згодом голова ОВА повідомив, що постраждалих внаслідок обстрілу немає. Пошкоджень цивільних об'єктів не зафіксовано.

Кіровоградщина знов під ворожим обстрілом. На щастя, постраждалих немає. Цивільні об’єкти не ушкоджені. Друзі, бережіть себе і не ігноруйте тривогу,

– Андрій Райкович.

У Полтаві теж лунали вибухи

Незадовго після обстрілу Кропивницького у Полтаві також чули звуки вибухів. Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму Telegram каналі повідомив, що влучань не зафіксовано.

Нагадаємо, що вночі 21 січня ворог вкотре атакував Україну "Шахедами". Усього було зафіксовано пуски 2 дронів-камікадзе. Силам ППО вдалося збити 1 дрон.

Наслідки нічного обстрілу "Шахедами"