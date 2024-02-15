Компенсуємо кожне вибите вікно, – Садовий розповів про наслідки обстрілу Львова

Уранці 15 лютого Україна зазнала чергової масованої атаки, серед постраждалих населених пунктів – Львів. Місто оговтується від обстрілу, щоб негайно розпочати відновлювальні роботи.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий, зауваживши, що місто живе в звичному ритмі, незважаючи на пережитий уранці стрес.

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Наслідки атаки на Львів

Садовий насамперед висловив велику подяку військовим, які знищили значну кількість ракет, що прямували також і на Львів. Внаслідок обстрілу є влучання в об'єкт інфраструктури, ударною хвилею вибиті вікна у 16 будинках, також пошкоджені віконні конструкції у 2 школах та дуже багато машин.

Він підтвердив, що троє людей отримали травми, їм надали медичну допомогу, тож загрози їхньому життю немає.

За словами мера Львова, всі служби оперативно виїхали, працюють комунальники та державна служба надзвичайних ситуацій. Місто живе в звичному ритмі, незважаючи на пережитий стрес. Водночас на 9:00 запланована комісія з надзвичайних ситуацій.

Зразу будемо визначати компенсацію для мешканців за кожне вибите вікно,

– наголосив Садовий.

Адже, зауважив він, нині зима, тому важливо негайно розпочати відновлювальні роботи, щоб люди були в безпеці. Наразі немає проблем із водо- та теплопостачанням. Звісно, такі випадки – це шок, особливо для дітей. Оскільки все відбулося перед початком навчання, то учні не підуть до шкіл, які були пошкоджені.

Скільки компенсують львів'янам

Садовий наголосив, що перебуває зараз на контакті з мешканцями та бізнесом. Тому що внаслідок вибухової хвилі в оселях львів'ян покрутило вікна та двері. Також пошкоджений розташований поряд бізнес-центр.

Зараз головне наше завдання – це ліквідувати наслідки цієї біди, щоб люди були у безпеці, щоби були в теплі,

– сказав мер Львова.

Адже, за його словами, йдеться про пошкоджені вікна приблизно у 400 помешканнях. Тому треба допомогти всім людям, аби вони оперативно почали відновлювальні роботи. Крім того, знімаються всі бюрократичні процедури.

Що відомо про масовану атаку 15 лютого

Ранок 15 лютого почався для українців із повітряної тривоги. Повітряні сили проінформували про пуски крилатих із літаків Ту-95МС. Також могли відбутися запуски "Калібрів".

Частину ракет росіяни спрямували на Київщину, там працювала протиповітряна оборона. Вибухи також лунали у Львові, на Хмельниччині, Запоріжжі, Івано-Франківщині.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що наразі уточнюються всі дані щодо атаки. Ймовірно, ворог міг запустити також ракети "Калібр".

Комісія з надзвичайних ситуацій щодо наслідків ракетних обстрілів Львова затвердила компенсацію в розмірі 12 тисяч гривень за одне вибите вікно та 8 тисяч гривень за вибиті двері. Також місто співпрацюватиме з благодійними організаціями, тому що деякі речі не може самостійно компенсувати.