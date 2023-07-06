Біля будинку, у який влучила Росія, є велике і якісне укриття – там було 5 людей, – Садовий

Вночі 6 липня окупанти атакували Львів. Унаслідок ракетного обстрілу пошкоджений багатоквартирний будинок. Загинули люди. Та поруч із цим будинком є укриття.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він зауважив, що воно було відкрите і там було не так багато людей. Зазначимо, що перші вибухи у Львові пролунали о 2:30.

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"Тут розташоване дуже хороше велике укриття. Власне, ці будинки, які зазнали найбільше ушкоджень, то велика частина людей не пішла в укриття. І тому сталася така велика трагедія", – сказав Садовий.

Міський голова Львова додав, що в укритті було небагато людей.

В укритті перебувало 5 людей,

– розповів Андрій Садовий.

Він зауважив, що це нагадування для всіх, що під час повітряної тривоги треба йти в укриття. Так є шанс зберегти своє життя.

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