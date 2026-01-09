Укр Рус
Понад 6 годин: в Україні велика кількість потягів суттєво затримується
9 січня, 08:53
Понад 6 годин: в Україні велика кількість потягів суттєво затримується

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • В Україні через негоду та російські обстріли значна кількість потягів затримується.
  • Часом затримка перевищує шість годин.

В Україні – значні перебої у русі залізниці. Через негоду та російські обстріли велика кількість потягів курсує зі значним запізненням.

Десятки потягів прибудуть до місця призначення із запізненням. Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає 24 Канал.

Що відомо про затримку потягів в Україні?

Через пошкодження контактної мережі елементами сторонньої лінії 110 кВ, яка проходить поруч і була повалена негодою, відбулися затримки у русі потягів на Київщині.

Із запізнення вже прибули:

  • №705/706 Перемишль – Київ,
  • №9/10 Будапешт – Київ,
  • №99/100 Бухарест – Київ,
  • №159/160 Трускавець – Київ,
  • №63/64 Перемишль – Харків.

Станом на 03:00 досі перебували у дорозі:

  • №743/744 Славсько – Дарниця;
  • №21/22 Харків – Львів;
  • №15/16 Ворохта – Харків;
  • №79/80 Львів – Дніпро

 

Які потяги затримуються / Скриншоти

Що відомо про останні російські удари по Україні?

  • У ніч проти 9 січня Росія завдала удару по околицях Львова міжконтинентальною балістичною ракетою "Орєшнік". У місті пролунала серія вибухів. За словами військових, ракета летіла зі швидкістю 13 000 кілометрів за годину.
  • Влада Львова заявила, що під ударом перебував об'єкт критичної інфраструктури.
  • Ймовірно, ворог хотів поцілити у Стрийське газове родовище та газосховище у Львівській області.
  • Під масованим обстрілом уночі опинилася столиця. Там загинули чотири людини, десятки отримали поранення. Через атаку на критичні об'єкти у місті частково немає опалення та електрики.