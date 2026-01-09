9 січня, 08:53
Понад 6 годин: в Україні велика кількість потягів суттєво затримується
Основні тези
- В Україні через негоду та російські обстріли значна кількість потягів затримується.
- Часом затримка перевищує шість годин.
В Україні – значні перебої у русі залізниці. Через негоду та російські обстріли велика кількість потягів курсує зі значним запізненням.
Десятки потягів прибудуть до місця призначення із запізненням. Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає 24 Канал.
Що відомо про затримку потягів в Україні?
Через пошкодження контактної мережі елементами сторонньої лінії 110 кВ, яка проходить поруч і була повалена негодою, відбулися затримки у русі потягів на Київщині.
Із запізнення вже прибули:
- №705/706 Перемишль – Київ,
- №9/10 Будапешт – Київ,
- №99/100 Бухарест – Київ,
- №159/160 Трускавець – Київ,
- №63/64 Перемишль – Харків.
Станом на 03:00 досі перебували у дорозі:
- №743/744 Славсько – Дарниця;
- №21/22 Харків – Львів;
- №15/16 Ворохта – Харків;
- №79/80 Львів – Дніпро
Які потяги затримуються / Скриншоти
Що відомо про останні російські удари по Україні?
- У ніч проти 9 січня Росія завдала удару по околицях Львова міжконтинентальною балістичною ракетою "Орєшнік". У місті пролунала серія вибухів. За словами військових, ракета летіла зі швидкістю 13 000 кілометрів за годину.
- Влада Львова заявила, що під ударом перебував об'єкт критичної інфраструктури.
- Ймовірно, ворог хотів поцілити у Стрийське газове родовище та газосховище у Львівській області.
- Під масованим обстрілом уночі опинилася столиця. Там загинули чотири людини, десятки отримали поранення. Через атаку на критичні об'єкти у місті частково немає опалення та електрики.