Росіяни атакували маршрутку у Херсоні: в якому стані поранені
Російські військові 30 жовтня обстріляли маршрутку з пасажирами у Херсоні. Відомо, що внаслідок цього є поранені.
В ефірі марафону "Суспільне. Спротив" керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів детальніше про ситуацію. Він повідомив, в якому стані постраждалі від російського обстрілу.
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Що відомо про постраждалих
За його словами, одна з поранених у маршрутці – у важкому стані. За її життя продовжують боротися медики. Відомо, що ще одну поранену вже прооперували.
Що стосується решти п'яти людей, то у них осколкові поранення та контузія. Толоконніков зазначив, що стан більшості із них – легкий.
Зазначимо, що російські військові 30 жовтня вдарили по Дніпровському району Херсона. Власне, під обстріл потрапило маршрутне таксі, що належить комунальному підприємству міста.
Росіяни продовжують атакувати Херсон
- Зранку 31 жовтня глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів детальніше про ситуацію в регіоні. Він зазначив, що окупанти за минулу добу продовжили поливати вогнем область.
- Так, за минулу добу ворог здійснив 98 обстрілів, випустивши 447 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА, а також авіації. Лиш по Херсону росіяни випустили 36 снарядів.
- Також зафіксували 38 прильотів керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини. Влучання зафіксували у Бериславському та Херсонському районах.
- Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів, адміністративні будівлі у Бериславському та Херсонському районах, підприємство харчової промисловості та бібліотеку в Херсоні.
- Від рук ворога загинула одна людина. Ще 16 зазнали поранень.
- Додамо, що надвечір 30 жовтня росіяни вдарили по Велетенському. Внаслідок цього поранень зазнав чоловік 1958 року народження. Крім того, під вогнем був Кізомис. Відомо, що окупати поцілили у початкову школу.
Наголошуємо на важливості перебування в укриттях, коли лунає повітряна тривога. На жаль, ворог надзвичайно підступний і може завдати удару у будь-який момент.