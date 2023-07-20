Нічна атака на Миколаїв: кількість постраждалих різко зросла

Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву у ніч проти 20 липня. За наявною інформацією, приліт був по центру міста. На жаль, різко зросла кількість постраждалих.

Актуальною інформацією щодо ситуації в місті поділився глава ОВА Віталій Кім. Станом на 06:14 20 липня відомо про 18 постраждалих.

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Серед постраждалих – діти

На ранок 20 липня відомо було про 18 людей, які зазнали поранень внаслідок ракетного удару по Миколаєву. Відомо, що 9 з них госпіталізували, зокрема 5 дітей. За наявною інформацією, з-під завалів вдалося врятувати 2 людей. Як зазначив мер Олександр Сєнкевич, мовиться про чоловіка та жінку.

Це диво, що вдалось врятувати,

– констатував Віталій Кім.

Зауважимо, що близько 04:16 він написав, що у Миколаєві є загиблі внаслідок ракетного удару. Але під ранок цю інформацію він не підтвердив. Можемо припустити, що це були попередні припущення.

Ракетний удар по Миколаєву: що відомо

Як зазначив міський голова, приліт у ніч проти 20 липня був по центру Миколаєва. Утворилася величезна вирва поблизу триповерхового житлового будинку. Там також спалахнула дуже серйозна пожежа.

Станом на близько 04:00 на місці розпочали свою роботу рятувальники ДСНС. Відомо, що довкола місця влучання також багато будинків, які зазнали пошкоджень. Для усунення наслідків також залучили комунальників.

Для усунення наслідків також залучили комунальників. Відомо, що на іншій адресі спалахнули кілька гаражів. Над приборканням вогню працювали рятувальники. Загалом пошкоджено близько 15 гаражів.

Невдовзі Сєнкевич додав, що зазнали пошкоджень щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків. У них вибиті вікна, двері, пошкоджені балкони та стеля.

будинків. У них вибиті вікна, двері, пошкоджені балкони та стеля. Для мінімізації короткого замикання, ці будинки відключили від електропостачання. Також продовжилася рятувально-пошукова операція. На місці влучання свою роботу виконували представники міської ради. Вони пропонували мешканцям відселитися.

Також продовжилася рятувально-пошукова операція. На місці влучання свою роботу виконували представники міської ради. Вони пропонували мешканцям відселитися. Зауважимо, що повітряна тривога на Миколаївщині тривала близько 3 годин. Ворог атакував регіон "Шахедами", "Калібрами". Також було відомо про пуски ракет Х-22.

Не втомлюємося закликати вас не ігнорувати повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – негайно вирушайте до укриття. Залишайтеся там доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.