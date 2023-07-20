Нічна атака на Миколаїв: кількість постраждалих різко зросла
Джерело:Віталій Кім
Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву у ніч проти 20 липня. За наявною інформацією, приліт був по центру міста. На жаль, різко зросла кількість постраждалих.
Актуальною інформацією щодо ситуації в місті поділився глава ОВА Віталій Кім. Станом на 06:14 20 липня відомо про 18 постраждалих.
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Серед постраждалих – діти
На ранок 20 липня відомо було про 18 людей, які зазнали поранень внаслідок ракетного удару по Миколаєву. Відомо, що 9 з них госпіталізували, зокрема 5 дітей. За наявною інформацією, з-під завалів вдалося врятувати 2 людей. Як зазначив мер Олександр Сєнкевич, мовиться про чоловіка та жінку.
Це диво, що вдалось врятувати,
– констатував Віталій Кім.
Зауважимо, що близько 04:16 він написав, що у Миколаєві є загиблі внаслідок ракетного удару. Але під ранок цю інформацію він не підтвердив. Можемо припустити, що це були попередні припущення.Увага!
Ракетний удар по Миколаєву: що відомо
- Як зазначив міський голова, приліт у ніч проти 20 липня був по центру Миколаєва. Утворилася величезна вирва поблизу триповерхового житлового будинку. Там також спалахнула дуже серйозна пожежа.
- Станом на близько 04:00 на місці розпочали свою роботу рятувальники ДСНС. Відомо, що довкола місця влучання також багато будинків, які зазнали пошкоджень. Для усунення наслідків також залучили комунальників.
- Відомо, що на іншій адресі спалахнули кілька гаражів. Над приборканням вогню працювали рятувальники. Загалом пошкоджено близько 15 гаражів.
- Невдовзі Сєнкевич додав, що зазнали пошкоджень щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків. У них вибиті вікна, двері, пошкоджені балкони та стеля.
- Для мінімізації короткого замикання, ці будинки відключили від електропостачання. Також продовжилася рятувально-пошукова операція. На місці влучання свою роботу виконували представники міської ради. Вони пропонували мешканцям відселитися.
- Зауважимо, що повітряна тривога на Миколаївщині тривала близько 3 годин. Ворог атакував регіон "Шахедами", "Калібрами". Також було відомо про пуски ракет Х-22.