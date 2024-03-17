Атака на Миколаїв: які наслідки російського обстрілу

Близько 14 години російські військові атакували Миколаїв балістикою. Уже відомо про щонайменше 5 постраждалих. Також є пошкодження багатьох будинків.

Внаслідок ворожого обстрілу знову пошкоджені приватні будинки та авто. Детальніше про наслідки російської атаки розповів міський голова.

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Є руйнування та постраждалі

Оперативні деталі ворожої атаки - у нашому телеграмі

Олександр Сєнькевич повідомив, що пошкоджено багато приватних будинків. Зокрема, вікна, дахи. Повилітали вікна й у квартирах. Окрім того, пошкоджені автівки.

Наразі відомо, що 5 людей зазнали поранень.

"Більш детальні цифри повідомлю після того, як обстежимо район прильотів", – написав мер.

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Деталі від голови ОВА

В ефірі телемарафону очільник Миколаївської ОВА повідомив, що постраждали три автомобілі. Один з них загасили рятувальники.

Пошкоджено понад 10 будинків. Зокрема, вікна та дахи.

Станом на 15:00 відомо про 5 постраждалих людей.

Один з них у реанімації, один – середньої тяжкості. Троє – на обслідуванні. Загиблих наразі немає,

– наголосив Віталій Кім.

Також посадовець подякував поліцейським, які оперативно заблокували рух автомобілів після першого прильоту за два квартали. Начальник ОВА уточнив, що ракета влучила біля дороги.

Було б жертв більше, якби патрульні не зупинили рух вчасно,

– заявив Кім.

Також припустив, що, ймовірно, ворог вдарив ракетами "Іскандер".