Відремонтують – знову вдаримо: де у росіян найбільші проблеми після атак по мостах на Херсонщині

Чонгарський та Генічеський мости на тимчасово окупованих територіях Херсонської області "похилилися" 6 серпня. Через руйнування найбільше проблем з логістикою російські окупанти мають на Херсонському та Запорізькому (Мелітопольському) напрямках.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, насамперед атака на мости ускладнює логістику угрупування окупантів на Херсонському напрямку.

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"Я не виключаю, що це може створити проблеми і на Мелітопольському напрямку. З Криму на Мелітополь була пряма залізнична гілка. Сьогодні її не існує. Що треба робити? Возити вантажівками. Вантажівки – це не потяг, багато не навантажиш на них", – зауважив Жданов.

Понтонні переправи не допоможуть

На Генічеському мосту дуже серйозні руйнування. Всередині Чонгарського мосту утворилась дірка в основі, де міст стикується з берегом. Можливо, міст у такому стані, що на нього й вантажівка не заїде, припустив Олег Жданов.

Вони будуть намагатися відновлювати міст. У будь-якому випадку ми побачимо понтонну переправу. Але понтонна переправа не має такої пропускної спроможності, як у мосту. Тому це дуже добре,

– вважає він.

Генштаб має план та знищує логістику росіян. Якщо українському командуванню потрібно буде знищити мости, то як би ворог не відновлював їх, все одно туди прилетить.

"Вони відремонтують – ми знову вдаримо. У нас тепер 2 типи ракет, які туди долітають: британська Storm Shadow та французька SCALP", – додав військовий експерт.

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