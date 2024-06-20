Пожежа на нафтобазі в Азові: після удару в цистернах 2 великі дірки, спалахнув ще один резервуар

У російському місті Азов 18 червня безпілотники атакували нафтобазу, внаслідок чого там спалахнула масштабна пожежа. Росіяни понад добу не могли загасити вогонь.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Вогонь на нафтобазі в Азові, як пишуть росіяни, також перекинувся і на інший резервуар, передає 24 Канал.

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Що пишуть росіяни про нові наслідки атаки нафтобази в Азові

Російські пропагандисти стверджують, що пожежники не можуть загасити вогонь для підприємства "Азовпродукт". Так, в основній цистерні нафтобази утворилося дві дірки, через що паливо виходить під великим тиском.

На нафтобазі в Азові продовжується масштабна пожежа: дивіться відео

Окрім того, пробоїни розташовані у важкодоступному місці, а спеціальні засувки для зливу палива в резервну місткість не відмикаються.

При цьому повністю загасити полум'я, за словами росіян, теж не можна, адже цистерна може вибухнути. Тому російським рятувальникам залишається лише охолоджувати резервуар.

Також у російських ЗМІ пишуть, що вогонь із резервуара нафтобази в Азові перекинувся на сусідню цистерну. Це також посилило займання на об'єкті.

В Азові вогонь перекинувся на ще одну цистерну нафтобази: дивіться відео

Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв також писав, що о 16:40 за місцевим часом 19 червня на нафтобазі в Азові відбулася розгерметизація іншого резервуара. Пожежу не вдається ліквідувати рятувальникам.

На відео, які ширять росіяни, також можна побачити, що пожежники ллють піну та воду на місце займання в Азові безперестанку. Пропагандисти жаліються, що російська влада "зекономила на комплексах ППО для Ростовської області".

Пожежники ллють піну і воду безперестанку на місце займання нафтобази: дивіться відео

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