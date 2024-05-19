Уражено морський порт у Новоросійську: з'явилися фотодокази вражаючої роботи ГУР
Джерело:"Радіо Свобода"
17 травня українські безпілотники атакували морський торговий порт у Новоросійську. Супутникові знімки свідчать, що "бавовна" тієї ночі була справді яскравою.
Майже щоночі на території країни – агресорки палають нафтобази та НПЗ, які ворог використовує для забезпечення окупаційної армії в Україні. У мережі показали кадри вражаючих наслідків одного із таких нічних "прильотів". Тоді під ударом опинився Краснодарський край.
Дивіться також На аеродромі Кущевська, який вночі атакували дрони СБУ, були десятки літаків, – джерела
Успішна робота ГУР
У ніч проти 17 травня українські дрони, за повідомленням джерел 24 Каналу, проробили добру справу. Так, безпілотники ГУР атакували Новоросійськ, а саме морський торговий порт. Відповідно до супутникових знімків, внаслідок атаки пошкодження зазнав щонайменше один резервуар на території компанії ВАТ "ІПП", що займається перевалкою нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив і олії.
Наслідки "бавовни" у Новоросійську: дивіться відео
Зазначимо, що раніше росЗМІ повідомляли, що у Новоросійську постраждали щонайменше 2 нафтобази та 2 термінали. Йдеться про "Новоросійський мазутний термінал" та термінал "Імпортхарчпром", де БпЛА уразили два резервуари з паливом. Також прильоти відбулися на нафтобазі Газпрому в селищі Кирилівка та нафтобазі "Грушова балка", яка належить Транснафті.
Нагадаємо, що одночасно вибухи лунали і в Туапсе. Там дрони СБУ вдарили по місцевому НПЗ. Тоді ж росіяни в Криму жалілися на масовану атаку дронів на окупований півострів.
Атака на Росію 19 травня: що відомо
- У ніч на 19 травня СБУ вдарила дронами по російському аеродрому "Кущевськ". На цьому летовищі дислокувалися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.
- Також гучно атаки зазнав Слов'янський НПЗ. Керівництво заводу вже повідомило про зупинку його роботи.
- ГУР атакувало Виборзьку нафтобазу у Ленінградській області. Як наслідок – уражено три резервуари з пальним.
- Тим часом Військово-морські сили України знищили російський морський тральник "Ковровець".