Термінал "Нової пошти" під Харковом після російської атаки: щемливі фото з висоти

Внаслідок атаки на термінал "Нової пошти" під Харковом загинули та постраждали цивільні громадяни. Також згодом з'явилися фото, на якому видно масштаби руйнувань однієї з будівель сервісу.

Власне, завдали удару окупанти по терміналу 21 жовтня ракетою С-300. Наступного дня начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов опублікував світлини місця атаки з неба.

Дивіться також Смертельний удар по терміналу "Нової пошти" під Харковом: все, що відомо про трагедію

Наслідки смертельного удару по "Новій пошті"

За словами представника правоохоронних органів, станом на ранок 22 жовтня відомо про 6 загиблих. Вони були працівниками пошти.

Один із них дуже сильно обгорів, попередньо вже встановили особу, але будемо проводити ідентифікацію за ДНК для підтвердження,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, Болвінов зазначив, що кількість постраждалих уже зросла до 16. Чимало людей отримали мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи та рвані рани. Стан восьми з них лікарі оцінюють як важкий.

Що відбувається на місці удару по поштовому терміналу на Харківщині / Фото поліції

За словами начальника слідчого управління поліції Харківщини, Росія здійснила черговий воєнний злочин, оскільки вдарила по об'єкту, що не є військовим та в якому не було військових.

Проводимо додатковий огляд на місці влучання. Зібрали уламки ракети С-300,

– констатував правоохоронець.

Варто уточнити, що термінал, про який йдеться, розташований у селі Коротич на Харківщині неподалік від обласного центру.

Наслідки атаки на термінал "Нової пошти" на Харківщині: дивіться відео "Радіо Свобода"

Вигадки російської пропаганди