Разом з батьком працював в університеті: внаслідок атаки на Одещину загинув син відомого вченого

Під час атаки на Одещину загинув Дмитро Іваниця. Він був сином відомого науковця-мікробіолога Володимира Іваниці, що є професором і проректором Одеського національного університету імені Мечникова.

У ніч проти 17 грудня росіяни випускали дрони типу "Шахед" по Одеській області. Уламок одного з безпілотників впав на житловий будинок в регіоні – рятувальники з нього дістали тіло людини. Згодом стало відомо, що це Дмитро Іваниця.

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Загибель сина біолога Іваниці

54-річний син відомого вченого-мікробіолога Володимира Іваниці загинув, коли ворожий дрон пробив дах будинку, вибухнувши всередині. У той час він перебував в одній із кімнат.

Дмитро також був працівником Одеського національного університету імені Мечникова як і його батько.

Він був дуже чуйним, ми між собою називали його "добра душа". Він був віруючою людиною, ніколи не відмовлявся від допомоги тим, хто був поруч. Ми будували невелику церкву в цьому селищі, і Дмитро завжди був у вирі подій,

– розповів журналістам місцевий житель, кришнаїт Володимир.

Атаку на регіон, з-поміж іншого, коментували в Одеській ОВА. Там зазначали, що справді загинула одна людина, та, крім загорання будинків, спалахнуло складське приміщення спортивної установи тієї ночі.

Наслідки атаки на Одеську область / Фото видання "Думська", ОВА

Ворог щодня б'є по Україні

У ніч на 18 грудня загарбники випустили 5 безпілотників по нашій державі. Сили ППО збили всі цілі в Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях України.

Водночас у Повітряних силах інформували, що окупанти використовують так звані "лжешахеди" – це безпілотники, що роблять з примітивних компонентів фактично в гаражах. Не секрет, росіянам бракує високоякісної зброї.

Варто згадати, що також було зафіксовано використання "Шахеда", перефарбованого в чорний колір. Ймовірно, ворог намагався зробити менш помітним дрон для протиповітряної оборони, однак дива не сталося.

Водночас Україна посилює засоби, що здатні захищати небо. Нещодавно стало відомо, що у Львівській області сформували 45 мобільних груп ППО та планують ще створити 55 таких груп.

Внаслідок атаки також постраждали інші будинки в цьому районі. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк констатувала, що площа поширення вогню загалом становила понад 400 квадратних метрів.