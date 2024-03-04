Найстрашніша трагедія для Одеси: встановлені всі 12 осіб загиблих

У ніч проти 2 березня російські військові атакували Одесу дронами-камікадзе. Ворог поцілив "Шахедом" у багатоповерхівку. Внаслідок цього загинули 12 людей, їхні особи вже встановлені.

Як зазначив міський голова Одеси Геннадій Труханов, це найстрашніша трагедія для міста. Він додав, що вже встановили всіх 12 осіб загиблих внаслідок атаки "Шахедом".

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В Одесі прощатимуться з жертвами атаки

5 березня в останню путь проведуть маленького Марка та його батька. Відомо, що їх поховають у селі Першотравневе, що на Одещині. Матір Марка наразі перебуває у лікарні у важкому стані.

Також у вівторок поховають Михайла Войтова на Західному кладовищі.

З маленьким Тимофієм і його мамою прощатимуться 6 березня.

У той же день поблизу будинку попрощаються з лікаркою Ганною Чебан.

7 березня поховають Ольгу Щербину. Наразі очікують на приїзд її родичів з-за кордону.

Родина Кравець – батьки та троє дітей – будуть поховані у Березівському районі. Сиротою залишилася дитина подружжя, яка на момент прильоту перебувала у бабусі.

Приношу глибокі співчуття родинам та близьким загиблих. Всі витрати та організаційні питання, пов'язані з похованням жертв російської атаки, муніципалітет взяв на себе. Також надамо матеріальну допомогу постраждалим, які перебувають в лікарні,

– сказав Геннадій Труханов.

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