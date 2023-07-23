Ракетний обстріл Одеси: як на атаку міста реагували у світі

Російські військові вночі 23 липня вчергове обстріляли Одесу, завдавши удару по історичному центру міста. Цю ракетну атаку рішуче засудили політики з усього світу.

Вони зазначили, що російська армія вчергове скоїла воєнний злочин та зруйнувала частину пам'яток Одеси, які належать до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Що саме сказали європейські та американські політики про ракетну атаку Одеси – розбирався 24 Канал.

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Що сказали у світі про обстріл центру Одеси

Посол США в Україні Бріджит Брінк засудила атаки росіян на історичний центр Одеси, зазначивши, що країна-агресорка продовжує нападати на мешканців та інфраструктуру міста, об’єкти всесвітньої спадщини та порт, життєво важливий для глобальної продовольчої безпеки.

Невиправдана війна проти України та її народу спричиняє жахливі наслідки. Зруйнований собор, зруйновані будинки та спалені зернові силоси знову мають дати зрозуміти, що це має значення всюди,

– наголосила вона.

Висловилася про ракетний обстріл Одеси й посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Вона наголосила, що у розбомбленому центрі міста не було жодних військових об'єктів.

"Просто прекрасне українське місто зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яке руйнують через розміщення портів, які експортують життєво важливі харчові продукти по всьому світу", – підкреслила посол.

Представник ЄС в Україні Матті Маасікас зауважив, що Росія активно почала обстрілювати Одесу після виходу з Чорноморської зернової ініціативи. За його словами, тепер вона намагається завдати шкоди українській продовольчій інфраструктурі.

Вбиті мирні жителі, знищені культурна спадщина, а також зерносховища. Провокує глобальну продовольчу небезпеку та ще більше підкреслює важливість шляхів солідарності ЄС для експорту українського зерна,

– зазначив він.

Очільниця МЗС Франції Катрін Колонна, відреагувавши на атаку Одеси, закликала світ не зупинятися засуджувати країну-агресорку у її злочинах проти українців.

"Оскільки Росія продовжує свої удари по Одесі й руйнує собор, ми не повинні втомлюватися повторювати, що навмисне націлювання на цивільні об'єкти є воєнним злочином згідно з міжнародним правом", – підкреслила міністерка.

Президентка Молдови Майя Санду також засудила обстріл Одеси. Вона зазначила, що її країна завжди буде підтримувати Україну в боротьбі проти Росії.

Боляче спостерігати за сценами руйнування Одеси, міста, яке дороге багатьом молдаванам. Ми засуджуємо продовження авіаційних ударів Росії по мирних містах, житлових районах і збережених історичних центрах ЮНЕСКО. Наші серця і думки з Україною,

– сказала вона.

Також висловився про ракетний обстріл Одеси й Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Він назвав цю атаку "суцільним російським терором" міста, що перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Дипломат також нагадав, що Росія вже пошкодила сотні культурних об’єктів, намагаючись знищити Україну.

Що відомо про ракетний обстріл Одеси