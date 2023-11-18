Окупанти влучили в енергетичний об'єкт в Одеській області: чи вплине це на відключення світла

Вночі росіяни атакували об'єкт енергетики в Одеській області. В Укренерго розповіли, чи вплинув цей удар на енергетичну систему країни.

В ефірі національного телемарафону голова правління Укренерго Володимир Кудрицький розкрив подробиці удару по Одеській області. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Через нічну атаку "Шахедами": на Одещині тисячі родин залишились без світла

Чи вплине атака на енергетичну систему України

Кудрицький нагадав, що українці повинні зберігати інформаційну тишу і не назвав, який саме об'єкт зазнав ушкоджень внаслідок атаки. Однак він розповів, що це об'єкт регіонального значення.

Я можу сказати, що це є об'єкт регіонального значення. На стабільність роботи енергосистеми сьогоднішня атака, очевидно, не вплине,

– сказав він.

Кудрицький зауважив, що з досвіду минулого року можна зробити висновок про те, що окупанти намагаються атакувати об'єкти енергетики біля великих міст. Тож наразі енергетики приділяють підвищену увагу саме такій інфраструктурі.

На Одещині тисячі родин залишилися без світла

Вночі росіяни атакували Одеську область двома дронами-камікадзе типу "Шахед". Один безпілотник вдалося збити, однак другий влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу один цивільний співробітник зазнав поранень, його госпіталізували до лікарні.

На місці влучання спалахнула пожежа, однак працівники ДСНС вже її загасили. Наразі на місцях працюють енергетики.

У ДТЕК розповіли, що внаслідок удару по енергооб'єкту близько 2 000 родин в регіоні залишилось без світла. Наразі фахівці працюють над відновленням постачання, однак ситуація ускладнена несприятливими погодними умовами.