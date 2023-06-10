Знищено 8 "Шахедів" і 2 ракети, але є жертви та поранені: що відомо про нічну атаку на Одесу

У ніч на 10 травня російські терористи атакували Одещину "Шахедами" та ракетами. На жаль, без жертв, постраждалих та руйнувань не минулося.

На Одещині загинули троє людей, ще близько 30 – постраждали. Усе, що відомо про чергову атаку агресора, розповідає 24 Канал.

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Цієї ночі тривогу на Одещині оголошували 4 рази

Повітряну тривогу в Одеській області цієї ночі оголошували чотири рази. Перші сирени пролунали о 23:12. Через кілька хвилин моніторингові групи повідомили, що ударні дрони типу "Шахед" рухаються у бік Миколаївської, Запорізької, Чернігівської, Одеської та Дніпропетровської областей.

Близько опівночі місцеві жителі почули звуки вибухів. Незабаром в ОК "Південь" повідомили, що бойова робота триває у небі над Одещиною та Миколаївщиною. Окупанти атакують "Шахедами".

Відбій тривоги оголосили о 00:46. Однак, уже через 12 хвилин сирени пролунали знову.

Про загрозу з неба втретє повідомили о 01:38. Вчетверте сирени пролунали вже під ранок – о 05:24. Місцеві жителі знову чули вибухи.

Окупанти атакували "Шахедами" та ракетами: скільки вдалося збити

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що цієї ночі вдалося знищити всі 8 "Шахедів", які запустили окупанти. Однак, внаслідок повітряного бою, уламки одного з дронів влучили у квартиру багатоповерхівки. Сталося займання.

Пожежу оперативно ліквідували на площі 50 квадратних метрів. Окрім того, вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.

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Наслідки російської атаки дронами / Фото ОК "Південь"

Цієї ночі ворог також атакував рекреаційну зону. Зокрема, узбережжя Одещини.

2 ракети було знищено. Одна влучила безпосередньо в узбережжя,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Що відомо про жертв і постраждалих

На жаль, під час цієї атаки Росії не минулося без жертв та постраждалих. Серед них є діти.

Наталія Гуменюк наголосила, що дуже небезпечно нехтувати сигналами повітряної тривоги. На жаль, люди не дослухаються, не переходять в укриття, тож відбуваються такі прикрі випадки, як цієї ночі.

3 людини загинуло (внаслідок атаки дронів – 24 Канал). Наразі відомо, що 26 людей отримали різного роду травмування та пошкодження внаслідок вибухової хвилі. Серед них є двоє дітей і вагітна жінка,

– розповіла Гуменюк.

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Наслідки атаки ворога на Одещину: дивіться відео

Додала, що під час ракетного удару внаслідок розльоту уламків та вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки. Ще три людини отримали поранення. Наслідки атаки російських військових напередодні світанку ще уточнюють.

В ОК "Південь" наголосили, що нехтувати сигналами повітряної тривоги в жодному разі не варто. Агресор скаженіє, адже не має успіху на фронті. Це відбиватиметься безпосередньо на тилових регіонах, зауважила Гуменюк.

До речі, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі ворог спрямував на область два безпілотники. Однак, українські захисники перетворили їх на брухт.