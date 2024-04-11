Ворог знову цинічно бив по енергетиці: в Одеській області сталася пожежа на енергооб'єкті

Росія 11 квітня завдала масованого удару, застосувавши ракети різних типів і дрони-камікадзе типу "Шахед". Під прицілом ворога знову були енергетичні об'єкти.

Відомо, що є пошкодження критичної інфраструктури у кількох областях. Спалахнула пожежа на енергооб'єкті й в Одеській області.

До теми На Півдні є влучання: окупанти атакували об’єкти енергетики

На Одещині спалахнула пожежа

В Силах оборони Півдня повідомили, що під час масованої атаки 11 квітня росіяни вкотре били по енергетичній інфраструктурі. Українські захисники протягом кількох годин відбивали ворожу атаку. На жаль, падіння уламків дронів-камікадзе спричинили руйнування.

Так, в Одеській області уламки "Шахедів" спричинили пожежу на енергетичному об'єкті. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. На щастя, ніхто не постраждав.

В Одеській ОВА додали, сили ППО знищили 7 безпілотників над Одещиною. Унаслідок ворожої атаки в регіоні ніхто не постраждав. Також в Одеській області наразі немає відключених від електроенергії абонентів.

Окупанти масовано атакували Україну

Ворог 11 квітня вкотре масовано атакував територію України. Окупанти повторили тактику минулих атак, запустивши спочатку дрони-камікадзе типу "Шахед", а потім – ракети різних типів. Бойова робота тривала протягом кількох годин, сили ППО ще не закінчили збивати ударні безпілотники, як в повітряному просторі України з'явилися ворожі ракети.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що усього ворог запустив по території України 40 дронів-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО провели потужну бойову роботу й знищили 37 ударних безпілотників.

Під ударом ворога вкотре опинилася енергетична інфраструктура. Зокрема відомо про пошкодження у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. Окрім того, у ДТЕК повідомили, що під час нічної атаки було пошкоджено дві теплоелектростанції – серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Відомо, що ворог атакував територію України ракетами різних типів. Так, зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС російські військові запустили крилаті ракети Х-101/555/55. Також західні області ворог намагався атакувати аеробалістичними ракетами типу "Кинджал".

Вкотре ворог масовано атакував Харків. Там окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області. Наразі фіксуються перебої з електропостачанням.