В Одесі зросла кількість постраждалих: наслідки атаки по Півдню

Унаслідок ударів росіян по Одесі в ніч проти 6 листопада зафіксовано низку влучань. Пошкоджено культурний об'єкт й порт. На жаль, є потерпілі серед цивільного населення.

Російські окупанти атакували різними типами ракет та ударними дронами. В Одесі зафіксовано влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася.

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Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста – зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

А ось ударні дрони типу "Шахед" росіяни спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 безпілотників знищили сили ППО. Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із зерном.

Скільки людей постраждали

Спершу повідомляли про щонайменше п'ятьох потерпілих унаслідок удару. Станом на 8:30 заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов в ефірі телемарафону повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8.

Потерпілі отримують медичну допомогу, у них – осколкові поранення.

Пошкоджено будівлю національного музею

Від російського удару постраждав Одеський національний художній музей, якому 6 листопада виповнюється 124 роки. Унаслідок вибуху ракети, що влучила поруч, у будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло, повідомив посадовець.

На сторінці музею у фейсбуці повідомили, що музей зачинили: усі події перенесли та скасували Free Entrance Day (день вільного відвідування).

Пошкодження в музеї / Фото з фейсбуку ONFAM

Наслідки ракетного удару по Херсону

Російські окупаційні війська атакували протирадіолокаційною ракетою Х-31П Херсон. Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, ракета пошкодила 5-поверховий житловий будинок, інформації про постраждалих немає.

Також, за його словами, протягом цієї ночі російські війська кілька разів атакували Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Під ударом були житлові квартали у Центральному районі міста. Внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджені квартири та приватні будинки. Інформації про поранених теж немає.

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